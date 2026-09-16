سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف با فروپاشی شوروی، برندهای آمریکایی وارد بازار روسیه شدند که فضای بسته و...

ریشه اصلی دشمنی شوروی و آمریکا کجا بود؟ روابط آمریکا و روسیه همیشه خصمانه نبود؛ در اواخر قرن نوزدهم حتی روابط...

آثار تاریخی پنهان استانبول، شهری زیر شهر دیگر استانبول امروزی بر فراز لایه‌های متعددی از تاریخ بنا شده است؛ شهری که در...

چرا مغول‌ها هرگز نتوانستند ژاپن را فتح کنند؟ امپراتوری مغول بخش عظیمی از اوراسیا را به تصرف خود درآورد، اما ژاپن یکی...

ویدیوی تاریخی از عبدالناصر همتی؛ از روز اول... در ویدیویی از نخستین توزیع قند و شکر کوپنی در دهه شصت، عبدالناصر همتی،...

تنها ویدیوی موجود از فاجعه 17 شهریور تنها ویدیوی موجود از فاجعه 17 شهریور 1357 و کشتار مردم توسط رژیم پهلوی...

روایت تکان دهنده از برخورد سرباز روس با زن ایرانی روایت تکان دهنده از برخورد سرباز روس با زن ایرانی در زمان اشغال ایران...