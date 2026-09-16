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کد خبر:۱۳۹۴۶۶۰
کد خبر:۱۳۹۴۶۶۰
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وقایع اتفاقیه؛

سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف

با فروپاشی شوروی، برندهای آمریکایی وارد بازار روسیه شدند که فضای بسته و غیررقابتی میان تعدادی اولیگارش بود. در همین زمینه این آگهی پیتزا هات به یکی از شدیدترین بیانیه‌های سیاسی تاریخ قرن بیستم تبدیل شده است. گورباچوف با نوه‌اش به شعبه پیتزا هات در میدان سرخ مسکو می‌روند و مکالمه جالبی درباره آخرین رهبر شوروی میان سایر مشتریان در می‌گیرد. گورباچوف برای این تبلیغ پیتزا هات آمریکایی دشمن شماره یک شوروی، یک میلیون دلار دستمزد گرفت و شرطش این بود که تبلیغ در روسیه پخش نشود! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم تاریخ گورباچف شوروی پیتزا روسیه پیتزا هات
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