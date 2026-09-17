اختلال عاطفی فصلی نوعی افسردگی است که معمولاً با کوتاه شدن روزها در پاییز و زمستان ظاهر می‌شود و می‌تواند خواب، انرژی، اشتها و خلق‌وخو را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. پژوهشگران معتقدند تغییر در ساعت زیستی بدن و نحوه ترشح ملاتونین احتمالاً در شکل‌گیری این اختلال نقش دارد.در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، می‌بینید چرا نور می‌تواند به‌عنوان یک درمان تجویز شود و چگونه نوردرمانی تلاش می‌کند ساعت زیستی بدن را دوباره با چرخه طبیعی روز و شب هماهنگ کند؛ روشی ساده در ظاهر که پشت آن سازوکاری پیچیده قرار دارد.