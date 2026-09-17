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کد خبر:۱۳۹۴۶۴۹
کد خبر:۱۳۹۴۶۴۹
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وقایع اتفاقیه؛

چرا اروپا به دکترین مونرو پایبند شد؟

در سال ۱۸۲۳، جیمز مونرو اعلام کرد که ایالات متحده با هرگونه استعمار یا مداخله تازه قدرت‌های اروپایی در قاره آمریکا مخالفت خواهد کرد؛ موضعی جسورانه برای کشوری که در آن زمان نه ارتش بزرگی داشت و نه نیروی دریایی که بتواند این تهدید را عملی کند. با این حال، قدرت‌های اروپایی تا حد زیادی این خط قرمز را پذیرفتند. نکته جالب اینجاست که دلیل اصلی این اتفاق لزوماً قدرت خود آمریکا نبود. رقابت‌های میان قدرت‌های اروپایی، منافع اقتصادی بریتانیا و تحولات بعدی قرن نوزدهم همگی نقشی مهم در تبدیل یک اعلامیه نسبتاً ضعیف به یکی از مشهورترین اصول سیاست خارجی آمریکا داشتند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح می‌دهد که دکترین مونرو چگونه از یک ادعای بلندپروازانه به سیاستی تبدیل شد که اروپا دیگر نمی‌توانست به‌سادگی نادیده بگیرد.
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