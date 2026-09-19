آسپرین؛
چگونه استخوان شکسته دوباره خودش را میسازد؟
تقریباً نیمی از انسانها در طول زندگی خود دستکم یک شکستگی استخوان را تجربه میکنند؛ آسیبی دردناک که ممکن است بر اثر یک زمینخوردن ساده یا حادثهای شدید رخ دهد. با این حال، بدن پس از شکستگی فرایندی پیچیده و هماهنگ را آغاز میکند که طی آن سلولهای مختلف، رگهای خونی و بافتهای تازه برای بازسازی بخش آسیبدیده وارد عمل میشوند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان میدهد درون استخوان شکسته چه اتفاقی میافتد، چرا بعضی شکستگیها سریعتر از بقیه جوش میخورند و چگونه استخوان پس از ماهها بازسازی میتواند دوباره استحکام پیشین خود را به دست آورد.
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