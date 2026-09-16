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دیدار عراقچی و همتای چینی قبل از ملاقات در واشنگتن
مذاکرات سید عباس عراقچی و وانگ یی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در پکن صبح امروز در جریان است. شی جینپینگ رئیس جمهور چین قرار است به زودی به واشنگتن برود و با دونالد ترامپ در کاخ سفید ملاقات کند و برآورد میشود یکی از سرفصلهای مذاکرات این دو ایران باشد و چین قصد دارد در نقش میانجی ظاهر شود.
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برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی وانگ یی ویدیو ایران چین مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا میانجی
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