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کد خبر:۱۳۹۴۶۱۴
کد خبر:۱۳۹۴۶۱۴
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نظرات: ۱
نبض خبر

دیدار عراقچی و همتای آمریکایی قبل از ملاقات در واشنگتن

مذاکرات سید عباس عراقچی و وانگ یی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در پکن صبح امروز در جریان است. شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین قرار است به زودی به واشنگتن برود و با دونالد ترامپ در کاخ سفید ملاقات کند و برآورد می‌شود یکی از سرفصل‌های مذاکرات این دو ایران باشد و چین قصد دارد در نقش میانجی ظاهر شود.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی وانگ یی ویدیو ایران چین مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا میانجی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
nashenass
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
2
پاسخ
همتای آمریکایی؟؟؟؟ خوبی تابناک؟؟؟
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