دیدار عراقچی و همتای آمریکایی قبل از ملاقات در واشنگتن

مذاکرات سید عباس عراقچی و وانگ یی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در پکن صبح امروز در جریان است. شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین قرار است به زودی به واشنگتن برود و با دونالد ترامپ در کاخ سفید ملاقات کند و برآورد می‌شود یکی از سرفصل‌های مذاکرات این دو ایران باشد و چین قصد دارد در نقش میانجی ظاهر شود.