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گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا و عمان درباره تنگه هرمز

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره ایران و تنگه هرمز گفت وگو کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۵۹
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مارکو روبیو

به گزارش تابناک، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه به وقت محلی افزود که روبیو در این گفت وگو بر نقش مهم عمان در کاهش تنش‌ها در منطقه تاکید و حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرده است.

وی مدعی شد: روبیو بار دیگر بر تعهد ایالات متحده برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و همچنین بر حفظ آزادی کشتیرانی و تردد دریایی از طریق تنگه هرمز تاکید کرده است.

به گفته وی، روبیو همچنین از تعمیق روابط میان عمان و ایالات متحده حمایت کرد.

به گزارش ایرنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۳ شهریور در نشستی خبری با بیان اینکه نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه به دلیل درخواست عربستان برگزار نشد، گفت: ایران و عمان تفاهم خود درباره مسیرهای دریانوردی را نهایی کرده‌اند و درباره نحوه اعلام آن با عمان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی افزود: می‌دانیم که تصمیم‌گیری در مورد مباحث سیاست خارجی و امنیت ملی، تک‌مولفه‌ای نیست. ما صرفاً بر اساس یک مؤلفه، در مورد موضوعات بسیار حساس و پیچیده مرتبط با امنیت تصمیم نمی‌گیریم. (قیمت نفت امروز افزایش یافت). بنابراین شما نمی‌توانید صرفاً بگویید به دلیل بالا و پایین رفتن یک موضوع، یک تصمیم را بگیرید یا نگیرید.

بقائی خاطرنشان کرد: ما نباید به خاطر اقدامات نسنجیده دیگران یا بدعهدی دیگران، اقدامات منطقی و آینده‌نگرانه خودمان را زیر سؤال ببریم. اینکه ایران و عمان به عنوان دو دولت، در مورد موضوعی که منحصراً مربوط به خودشان است تصمیمی گرفته‌اند و در مورد متنی تفاهم کرده‌اند و در راستای یک رویکرد مسئولانه و دور اندیشانه، در یک جلسه با حضور کشورهای منطقه آن را عرضه کنند، به نظرم در راستای حکمت تصمیم‌گیران است.

وی ادامه داد: آنچه بین ایران و عمان در رابطه با تأمین مسیرهای دریانوردی و معروف به دولت ساحلی و حاکمیتی و حاکمیت ان ها در نظر گرفته شده، بعد از هفته‌ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده، قرار هم بر این بود که صرفاً در این نشست این موضوع طرح بشود. این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می‌رفت که کشورهای منطقه فرصت‌شناس باشند و قدردان این فرصت باشند. اگر واقعاً قائل به این هستند که ما باید به عنوان همسایگان دائمی، علیرغم همه بحث‌هایی که داشتیم و علیرغم همه شکایت‌هایی که به حق ما داریم، به خاطر عملکرد بعضی از کشورها، دور هم بنشینیم و درباره ایجاد منطقه امن، به دور از مداخله بازیگران، گفت‌وگو کنیم و این فرصت مناسبی بود. فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیرد که این فرصت را باید به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه و چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعاً هیچ ارتباطی به ایران ندارد، این نشست را برگزار نکنیم.

نشست صلاله قرار بود با حضور ایران، عراق و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شود.

منبع: ایرنا

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