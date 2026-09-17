آسپرین؛
چرا پوست پس از زخم عمیق دیگر مثل قبل نمیشود؟
پوست بزرگترین اندام بدن انسان است و برخلاف ظاهر سادهاش، ساختاری پیچیده از سلولها، رگهای خونی، اعصاب و غدد دارد. هنگامی که زخمی عمیق از لایه سطحی پوست عبور میکند، بدن مجموعهای دقیق از مراحل ترمیم را آغاز میکند؛ فرایندی که ممکن است بیش از یک سال ادامه داشته باشد. با این حال، پوست ترمیمشده همیشه به وضعیت اولیه بازنمیگردد و گاهی تنها بخشی از توان و استحکام سابق خود را بازیابی میکند. دانشمندان هنوز در تلاشاند بفهمند چرا بدن انسان نمیتواند زخمها را مانند برخی پستانداران بهطور کامل ترمیم کند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، سازوکار ترمیم پوست و راز شکلگیری جای زخم را بررسی میکند.
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