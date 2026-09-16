تهیه اعجاب انگیز مرغ با نوشابه
به گزارش تابناک؛ آیا نوشابه فقط برای نوشیدن است؟ خیر شما با خواندن این مطلب و این دستور نظرتان را عوض میکند. مرغ با نوشابه یکی از آن غذاهایی است که شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما نتیجه نهایی یک مرغ لطیف با سسی غلیظ، براق و کاراملی است که ظاهر و طعم آن میتواند مهمانها را شگفتزده کند.
راز این غذا در ترکیب قند موجود در نوشابه، رب گوجهفرنگی، زعفران و ادویههاست؛ ترکیبی که هنگام پخت آرام، سسی خوشرنگ و لعابدار ایجاد میکند و مرغ را نرم و آبدار نگه میدارد.
مواد لازم مرغ با نوشابه
۴ تکه مرغ (ران یا سینه)
۱ لیوان نوشابه کولا
۱ عدد پیاز بزرگ
۲ حبه سیر
۱ قاشق غذاخوری رب گوجهفرنگی
۲ قاشق غذاخوری زعفران دمکرده
۳ قاشق غذاخوری روغن
نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار لازم
در صورت تمایل: کمی آبلیمو، آب نارنج یا سرکه سیب
طرز تهیه مرغ نوشابهای
۱. مرغ را مزهدار کنید
تکههای مرغ را خشک کرده و با نمک، فلفل سیاه و زردچوبه آغشته کنید. سپس حداقل ۳۰ دقیقه در یخچال قرار دهید تا طعم ادویهها به بافت گوشت نفوذ کند.
۲. مرغ را طلایی کنید
روغن را در تابه گرم کنید و دو طرف مرغ را فقط تا حدی سرخ کنید که رنگ طلایی بگیرد. در این مرحله هدف فقط ایجاد رنگ و عطر بهتر است، نه پخت کامل.
۳. پایه سس را آماده کنید
در همان تابه، پیاز را تفت دهید تا طلایی شود. سپس سیر را اضافه کنید و حدود یک دقیقه تفت دهید.
۴. رب را تفت دهید
رب گوجهفرنگی را اضافه کرده و چند دقیقه تفت دهید تا رنگ آن باز شود و بوی خامی از بین برود.
۵. نوشابه را اضافه کنید
نوشابه را داخل تابه بریزید و اجازه دهید چند دقیقه بجوشد. اگر طعم ملس را بیشتر میپسندید، چند قطره آبلیمو یا آب نارنج اضافه کنید.
۶. پخت آرام
مرغها را دوباره داخل سس قرار دهید، درِ ظرف را ببندید و حدود ۴۵ دقیقه با حرارت ملایم بپزید تا سس بهتدریج غلیظ و کاراملی شود.
۷. زعفران را در پایان اضافه کنید
در ۱۰ دقیقه پایانی، زعفران دمکرده را اضافه کنید تا عطر و رنگ غذا کامل شود.
۸. سس را لعابدار کنید
اگر سس هنوز رقیق بود، چند دقیقه بدون درپوش بجوشد تا آب اضافی تبخیر شود و به غلظت دلخواه برسد.
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فوتوفنهای مهم
از نوشابه کولا معمولی استفاده کنید؛ نوشابههای رژیمی به دلیل نداشتن قند، همان بافت کاراملی و لعاب را ایجاد نمیکنند.
مرغ را با حرارت ملایم بپزید؛ حرارت زیاد باعث میشود سس زود بسوزد، اما مرغ هنوز کاملاً نپخته باشد.
اگر طعم شیرین را دوست ندارید، چند قطره آبلیمو یا آب نارنج تعادل خوبی ایجاد میکند.
اضافه کردن کمی زنجبیل یا پودر سیر، طعم سس را عمیقتر میکند.
این غذا کنار برنج زعفرانی، کته یا حتی سیبزمینی تنوری بسیار خوشطعم میشود.
آیا نوشابه واقعاً داخل غذا میماند؟
بخش زیادی از آب نوشابه هنگام پخت تبخیر میشود و قند آن نیز در فرآیند کاراملی شدن وارد سس میشود. به همین دلیل طعم نهایی شبیه نوشابه نیست و بیشتر یک سس غلیظ، شیرین و ملس خواهید داشت. البته این غذا همچنان جزو غذاهای مجلسی محسوب میشود و بهتر است بهعنوان یک وعده گاهبهگاه سرو شود، نه یک غذای روزانه.
منبع: برترینها