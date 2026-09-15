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رای‌گیری درباره ایران به وقت اضافه کشید

ترمز مجلس آمریکا در پرونده ایران کشیده شد. مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای که خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی از اقدامات رزمی علیه ایران است را به تعویق انداخت.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۳۹
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2241 بازدید
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عقب نشینی آمریکا

به گزارش تابناک؛ مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه مربوط به ایران را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرنگار الجزیره گزارش داد که مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از اقدامات رزمی علیه ایران است را به تعویق انداخت. 
منبع: انتخاب

 

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برچسب ها
عقب نشینی آمریکا واشنگتن ایران آمریکا جنگ ایران و آمریکا خروج نیروهای آمریکایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
6
4
پاسخ
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