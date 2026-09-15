ترمز مجلس آمریکا در پرونده ایران کشیده شد. مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای که خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی از اقدامات رزمی علیه ایران است را به تعویق انداخت.

رای‌گیری درباره ایران به وقت اضافه کشید

به گزارش تابناک؛ مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه مربوط به ایران را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرنگار الجزیره گزارش داد که مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از اقدامات رزمی علیه ایران است را به تعویق انداخت.

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