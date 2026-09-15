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لحظه ترور مولوی یوسف گرگیج با کلاشنیکف
تصاویر لحظات ترور مولوی یوسف گرگیج از علمای انقلابی اهل سنت و بلوچ زاهدان مقابل درب منزلش در زاهدان با استفاده از رگبار کلاشنیکف را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر ترور زاهدان مولوی یوسف گرگیج ویدیو کلاشنیکف سیستان و بلوچستان
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