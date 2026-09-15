پیام سردارموسوی در آستانه دویستمین شب بعثت ایران

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آستانه دویستمین شب «بعثت ملت ایران» پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت غیور و شجاع ایران، امت ولایت‌مدار؛ سلام علیکم

درود و رحمت الهی نثار شما شایستگانی که در عمل به تکلیف دینی و ملی خود، چون کوه‌ها استوار، چون رودها پرخروش و چون تکه‌های گداخته آهن پرحرارت، با حضوری معجزه‌گون، خستگی‌ناپذیر، حماسی و دشمن‌شکن، دویستمین شب بعثت خود را در خیابان‌ها، در خونخواهی امام شهید و امتثال امر ولی‌فقیه حفظ کرده‌اید.

قیام شبانه شما که در دفاع از هویت، استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر کرده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزش‌های والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت باعظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است.

امروز دشمنان، متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق کرده و دوستان و آزادگان جهان، خرسند از این عزتمندی، به پیروزی نهایی حق در برابر ظلم و استکبار امیدوار شده‌اند.

این حضور آگاهانه، پشتوانه‌ای مطمئن و دلگرم‌کننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگرهای دفاعی کشور و پیامی دلنشین برای پایمردی و تاب‌آوری سربازان جان‌برکف شما ملت عزیز در نیروی هوافضای سپاه، برای محافظت از کیان ایران اسلامی سربلند و خونخواهی امام شهیدمان است.

ضمن آرزوی تحقق آخرین وعده آن امام سفرکرده، در چشیدن طعم پیروزی در کام ملت سرافراز، متواضعانه توصیه دارم که عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی، مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام، با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز، حفظ کنید.

سرباز ولایت و جان‌فدای ملت

سید مجید موسوی