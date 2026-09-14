تحریم جدید آمریکا علیه ایران
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود یک بانک روسی را هدف تحریمهای مرتبط با ایران قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۱۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه دوشنبه اعلام کرد: تحریمهای مرتبط با ایران علیه بانک روسی VTB اعمال شد.
بنا بر این گزارش، بانک VTB روسیه با ادعای نقشآفرینی در دور زدن تحریمهای اعمالشده علیه ایران، توسط ایالات متحده تحریم شد.
گفتنی است، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در واکنش به رویکرد آمریکا در قبال ایران و اعمال تحریمهای بیشتر، به این اقدام واشنگتن کنایه زد و گفت: پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راهحل «ابتکاریاش» این است: تحریمهای بیشتر!
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