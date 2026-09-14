روضه خوانی ترامپ برای مردم آمریکا/اخاذی از دیگر کشورها!
به گزارش تابناک، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در پیامی در شبکه تروث سوشال خود بار دیگر درباره تنگه هرمز که در کنترل ایران است، مدعی شد: «نفت در حال عبور از تنگه هرمز است.»
ترامپ ادامه داد: کشورهای جهان که به هیچ وجه به ما کمکی نکردهاند، باید و پس از پایان این درگیری ساختگی و فریبکارانه، هزینههای آن را به آمریکا بازپرداخت کنند.
رئیس جمهوری آمریکا برای توجیه جنگ های بی دلیل خود علیه ایران، مدعی شد: ما این کار را بیش از آنکه برای خودمان انجام دهیم، برای دیگران انجام میدهیم و نسلهاست که همین کار را کردهایم!
ترامپ در پیام دیگری در شبکه تروث سوشال درباره افزایش قیمت ها در آمریکا بر اثر جنگ علیه ایران ، آن را به گردن دولت قبلی این کشور انداخت و مدعی شد: امیدوارم همه متوجه باشند افزایش قیمتها در سراسر آمریکا ناشی از عملکرد جو بایدن «جو بایدن خوابآلود» و دولت او بوده است، نه ترامپ.
رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا ادعا کرد: حتی قیمت نفت در دوره بایدن از قیمت فعلی آن بالاتر بود. ما مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شدیم.
وی در عین حال با تکرار ادعاهایش وعده داد: بهجز نفت که بهطور موقت این روند مستثنی است، قیمتها بهشدت در حال کاهش هستند. بهمحض پایان "درگیری نظامی با ایران"، قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند و این اتفاق (پایان جنگ) زمان زیادی طول نخواهد کشید.
ترامپ در پیام دیگری در شبکه تروث سوشال خود درباره کمبود مهمات و تسلیحات در جنگ علیه ایران مدعی شد: به تازگی گزارشی دریافت کردم مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا در حال تولید پیشرفتهترین و ممتازترین تسلیحات، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان، است.
وی ادعا کرد: این تسلیحات هر روز به نیروهای ما در خاورمیانه و فراتر از آن تحویل داده میشوند. کارخانههای شرکتهای صنایع دفاعی ما بهصورت شبانهروزی و هفت روز هفته در حال فعالیت هستند و در عین حال، هر یک از این شرکتها بهطور میانگین در حال ساخت چهار تا پنج کارخانه بزرگ و کاملا جدید نیز هستند!
ترامپ مدعی شد: تمرکز اصلی این تولید بر روی پاتریوتها، سیستم های تاد ، تاماهاوکها و سایر سیستمهای موشکی استاندارد بوده است که ما در حال حاضر مقادیر زیادی از آنها را در انبار داریم.
ادعای ترامپ درباره کنترل هوش مصنوعی
رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگری در شبکه تروث سوشال، با رد درخواستها برای اعمال محدودیتهای بیشتر بر توسعه هوش مصنوعی ادعا کرد دولت ایالات متحده اختیارات کیفری و نظارتی گستردهای برای برخورد با شرکتهای این حوزه دارد و هشدار داد، کاهش سرعت پیشرفت هوش مصنوعی آمریکا میتواند به سود چین تمام شود.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفت: «تنها کنترل یا محافظی که هوش مصنوعی لازم دارد، یک رئیس جمهوری قدرتمند و بسیار باهوش است و آمریکا چنین پرزیدنتی را خیلی خوبش را هم دارد.»
او افزود که دولت آمریکا پیشتر مانع انجام اقدامات «بد یا بالقوه بد» از سوی فعالان حوزه هوش مصنوعی شده است و دولت فدرال «قدرت کیفری و نظارتی عظیمی» بر این شرکتها دارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت «توطئهای بیمارگونه» علیه هوش مصنوعی و مراکز داده در جریان است و «تنها کسی که از آن خوشحال میشود چین است.»
ترامپ تصریح کرد: «هر کس در هوش مصنوعی پیشرفت کند ،پیروز است. ما از چین و سایر رقبا پیشی گرفتهایم و این پیشتازی را حفظ خواهیم کرد.»
پیش از این، «داریو آمودی»، مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک، خواستار کاهش سرعت افزایش قابلیتهای مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی شده و پیشنهاد کرده بود: ارزیابان مستقل با سطح دسترسی مشابه کارکنان در شرکتهای پیشرو مستقر شوند، و شرکتها برای ایجاد استانداردهای مشترک ایمنی با یکدیگر و دولت همکاری کنند.
منبع: ایرنا