واکنش به ممانعت آمریکا از حضور ایران در نشست آژانس
به گزارش تابناک، روزنامه «هندو» به نقل از خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داد که بهروز کمالوندی، مقام ارشد سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در واکنش به ممانعت واشنگتن از حضور محمد اسلامی، رئیس این سازمان در کنفرانس سالانه آژانس در وین، به شدت از این اقدام آمریکا انتقاد کرد.
کمالوندی در این باره تصریح کرد: ممانعت از دسترسی به کنفرانس عمومی، رویهای را ایجاد میکند که بر همه اعضا تأثیر خواهد گذاشت. دقیقاً به همین دلیل است که ما باید در برابر چنین فشارهای سیاسی و قلدریهایی ایستادگی کنیم.
این مقام ارشد سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه افزود: نمیتوان این اقدام مخرب اخیر دولت آمریکا را چیزی جز یک رفتار کودکانه تفسیر کرد.
در سوی دیگر، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه در وین (مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی) ضمن تأیید این ممانعت، اعلام کرد که واشنگتن با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این کنفرانس سالانه مخالف است.
رایت در توجیه این اقدام خلاف عرف سازمانهای بینالمللی، به خبرنگاران مدعی شد: او یک فرد تحریمشده است و ما نمیخواهیم افراد تحریمشده از تحریمهایشان فرار کنند. او درخواست معافیت از تحریمها را داده بود که این درخواست رد شد.
تنشها بر سر این مسئله در حالی رخ میدهد که کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور سنتی نشستی جامع برای حضور تمامی کشورهای عضو است و اقدام واشنگتن در جلوگیری از دسترسی هیئت یک کشور عضو، نگرانیها را درباره تأثیر فشارهای سیاسی یکجانبه بر استقلال و کارکرد نهادهای بینالمللی افزایش داده است.
از طرفی، پیشتر، در افتتاحیه کنفرانس عمومی سالانه آژانس، «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا تأکید کرد: این فشار از سوی همان کشوری اعمال میشود که تنها چند روز پیش حامی اصلی قطعنامهای با انگیزه سیاسی علیه ایران در شورای حکام بود، همان کشوری که خود در اقدامات تجاوزکارانه علیه تاسیسات هستهای ایران مشارکت داشته و آشکارا قطعنامههای شورای امنیت و همچنین قطعنامههای متعدد این کنفرانس را نقض کرده است.
منبع: ایسنا