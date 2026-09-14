آسپرین؛
آیا همه واقعا به مکمل ویتامین دی نیاز دارند؟
ویتامین دی از پرحاشیهترین ویتامینها در فضای سلامت است؛ مادهای که بدن میتواند با کمک نور خورشید آن را بسازد و نقش شناختهشدهای در جذب کلسیم و سلامت استخوانها دارد. با این حال، ادعاها درباره تأثیر آن بر ایمنی، خلقوخو، عضلات، هورمونها و حتی برخی بیماریها بسیار گستردهتر از چیزهایی است که تاکنون با قطعیت ثابت شدهاند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، مسیر تبدیل ویتامین دی در پوست، کبد و کلیهها، نشانهها و پیامدهای کمبود آن و همچنین این پرسش بررسی میشود که آیا مصرف روزانه مکمل ویتامین دی برای همه ضروری است یا تصمیمگیری در این زمینه باید بر اساس آزمایش و شرایط هر فرد انجام شود.
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