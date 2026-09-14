آسپرین؛
آیا مصرف مکمل منیزیم واقعا مفید است؟
منیزیم به یکی از پرطرفدارترین مکملهای غذایی تبدیل شده و در تبلیغات آن، از بهبود خواب و کاهش اضطراب گرفته تا جلوگیری از گرفتگی عضلات، کاهش فشار خون و پیشگیری از میگرن، فواید زیادی به آن نسبت داده میشود. با این حال، شواهد علمی درباره بسیاری از این ادعاها آنقدرها هم قطعی نیست. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، توضیح میدهد منیزیم چه نقشی در تولید انرژی، عملکرد اعصاب و عضلات، سلامت قلب و استخوانها دارد و بررسی میکند که مصرف مکمل آن در چه شرایطی واقعاً میتواند مفید باشد.
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