قحطی، کشتی‌شکستگی، سفرهای اکتشافی شکست‌خورده و خشونت استعماری در قرن نوزدهم گاهی انسان‌ها را به شرایطی می‌رساند که تصور آن هم دشوار است. از سرنوشت مرموز گروه فرانکلین در قطب شمال و مهاجران دانر گرفته تا گزارش‌هایی از قحطی ایرلند، اتیوپی و کشتی‌های حامل بردگان، روایت‌هایی از آدم‌خواری به بخشی از تاریخ تاریک این دوره تبدیل شده‌اند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تانباک، چند مورد مشهور را مرور می‌کند و نشان می‌دهد در شرایطی که گرسنگی، فروپاشی نظم و خشونت به اوج می‌رسد، مرز میان بقا، جنایت و افسانه تا چه اندازه مبهم می‌شود.