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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۳۱۸
کد خبر:۱۳۹۴۳۱۸
322 بازدید
نظرات: ۱
وقایع اتفاقیه؛

روایت‌های هولناک آدم‌خواری در قرن نوزدهم

قحطی، کشتی‌شکستگی، سفرهای اکتشافی شکست‌خورده و خشونت استعماری در قرن نوزدهم گاهی انسان‌ها را به شرایطی می‌رساند که تصور آن هم دشوار است. از سرنوشت مرموز گروه فرانکلین در قطب شمال و مهاجران دانر گرفته تا گزارش‌هایی از قحطی ایرلند، اتیوپی و کشتی‌های حامل بردگان، روایت‌هایی از آدم‌خواری به بخشی از تاریخ تاریک این دوره تبدیل شده‌اند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تانباک، چند مورد مشهور را مرور می‌کند و نشان می‌دهد در شرایطی که گرسنگی، فروپاشی نظم و خشونت به اوج می‌رسد، مرز میان بقا، جنایت و افسانه تا چه اندازه مبهم می‌شود.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم وقایع اتفاقیه آدمخواری مرد آدمخوار فرقه آدمخوار همنوع خواری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
در قحطی دوره جنگ اول جهانی هم که با ناامنی های زیاد همراه بود در خود ایران هم این موضوع اتفاق افتاده
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