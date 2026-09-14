ممنوعیت قطع انشعابات مدارس تهران

به گزارش تابناک؛ حسین توکلی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و شعار وفاق ملی، اظهار کرد: اقداماتی که امروز در تهران در حال انجام است، در راستای تحقق وفاق ملی و با هدف خدمت به مردم است و همه ارکان استان تهران در خدمت مردم هستند و نگاه مردم‌محوری که از اصول دولت چهاردهم است، در همه حوزه‌های استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مدرسه‌محوری یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است، افزود: رئیس‌جمهور بر موضوع مدرسه‌محوری، مسجدمحوری و محله‌محوری تأکید ویژه‌ای داشته‌اند و از ابتدای آغاز به کار دولت، این موضوعات در دستور کار قرار گرفته و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها تلاش می‌کنند در این سه حوزه نقش مؤثری ایفا کنند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران ادامه داد: در استان تهران نیز شورای آموزش و پرورش در شهر تهران و شهرستان‌های استان، با انجام کار کارشناسی، نظام مسائل آموزش و پرورش را در مناطق مختلف شناسایی و اولویت‌بندی کرده است.

توکلی با اشاره به ۱۶ سفر استانی استاندار تهران گفت: در تمامی این سفرها، نخستین مصوبه‌ای که در شورای برنامه‌ریزی برای نقشه راه هر شهرستان به تصویب می‌رسد، موضوع کمک به تحقق عدالت آموزشی است و این نشان می‌دهد که عدالت آموزشی، مبنای اقدامات دولت چهاردهم و استاندار تهران قرار گرفته است.

وی افزود: تأکید استاندار تهران بر این است که فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های استان با تلاش شبانه‌روزی، زمینه تحقق اقدامات مؤثر و رقم خوردن اتفاقات مثبت در حوزه‌های مختلف را فراهم کنند.

وی در ادامه درباره وضعیت انشعابات مدارس و گلایه برخی مدیران از پرداخت قبوض آب، برق و گاز اظهار کرد: در جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران که وزیر آموزش و پرورش نیز در آن حضور داشت، مقرر شد در آغاز سال تحصیلی هیچ‌گونه قطعی انشعابات آب، برق و گاز در مدارس استان تهران رخ ندهد.

توکلی تأکید کرد: موضوع تأمین زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی، از اولویت‌های استان است و دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، گفت: مقدمات بهره‌برداری از ۱۰۳ مدرسه شامل حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس در هفته دولت فراهم شده و ان‌شاءالله به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش به بهره‌برداری می‌رسد و در اختیار نظام تعلیم و تربیت استان تهران قرار خواهد گرفت.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران با اشاره به افزایش سرانه آموزشی استان تهران اظهار کرد: با تلاش وزیر آموزش و پرورش و استاندار تهران، سرانه آموزشی از ۵.۲۸ به ۵.۵۹ مترمربع افزایش یافته و استان تهران در این زمینه از اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه نیز جلوتر است.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی یکی از مسیرهای تحقق وفاق ملی است، گفت: اگر شناخت درستی از آموزش و پرورش داشته باشیم و با تلاش مضاعف برای حل مسائل آن اقدام کنیم، بسیاری از امور محقق خواهد شد. اگر امروز عدالت آموزشی اولویت دولت چهاردهم قرار گرفته، تحقق وفاق ملی نیز می‌تواند از مدارس آغاز شود.

توکلی با اشاره به اهمیت آموزش مفاهیم اجتماعی و فرهنگی به دانش‌آموزان، گفت: توجه به سواد انرژی، صرفه‌جویی، حفظ محیط زیست و کار جمعی از اولویت‌هایی است که باید در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه آشنایی کودکان و نوجوانان با این مفاهیم می‌تواند در کاهش بسیاری از مسائل کشور و ساختن آینده‌ای بهتر مؤثر باشد.

منبع: ایسنا