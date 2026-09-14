فرمول جدید طول عمر؛ کمتر راه بروید

بنا به بررسی ها، سال‌ها عدد ۱۰ هزار قدم، هدف طلایی پیاده‌روی اعلام می‌شد، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد میزان مناسب فعالیت روزانه برای همه افراد یکسان نیست.

به گزارش تابناک؛ سال ها عدد 10000 گام در روز به عنوان هدفی مناسب برای حفظ سلامت مطرح می شد، اما پژوهش های جدید نشان می دهند برای بهره مندی از فواید پیاده روی، رسیدن به 10000 یا 15000 گام برای همه افراد ضروری نیست.

مطالعات نشان داده اند افزایش تعداد گام های روزانه، حتی از چند هزار گام، با کاهش خطر برخی بیماری های قلبی عروقی و مرگ زودرس ارتباط دارد. در بسیاری از افراد، رسیدن تدریجی به حدود 7000 تا 9000 گام در روز می تواند هدف مناسبی باشد؛ البته میزان فعالیت مطلوب به سن، شرایط جسمی و سطح فعالیت فعلی فرد بستگی دارد.

نکته مهم این است که به جای تمرکز وسواس گونه بر یک عدد مشخص، زمان نشستن طولانی را کاهش دهیم و در طول روز بیشتر حرکت کنیم. حتی چند دقیقه پیاده روی در فواصل مختلف روز می تواند به افزایش فعالیت بدنی کمک کند.

اگر مدت زیادی کم تحرک بوده اید یا بیماری زمینه ای و مشکلات مفصلی دارید، پیش از افزایش قابل توجه فعالیت بدنی با پزشک مشورت کنید.

