سایت رجانیوز در روایتی غیرحرفه‌ای از نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان جهاد خیابانی، به نحوه پرداختن به پرونده «چای دبش» در این جلسه انتقاد کرد؛ آن هم در شرایطی که این رسانه به خوبی از سازوکار و روال برگزاری چنین جلساتی مطلع است.

به گزارش تابناک؛ سایت رجانیوز در روایتی عجیب و ناشیانه از نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی، با علم به اینکه شیوه برگزاری این جلسات به چه روشی است مطلبی را منتشر کرده و به پرداخت پرونده چای دبش این جلسه به زعم خود انتقاد کرده است.

مطلبی که حیرت و تعجب فعالین رسانه‌ای و ناظرین ماجرا را برانگیخته است که در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. این فعالین سیاسی سوال کردند آیا خط قرمزی به نام فساد چای دبش وارد ادبیات سیاسی رسانه‌ای کشور شده است؟!

این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده‌های دامی را، چون دو تن از محکومان قطعی این پرونده‌ها جزو همفکران به اصطلاح رسانه‌ای رجانیوزی‌ها هستند ضد انسجام ملی می‌داند. یعنی در پرونده‌هایی که پس از بررسی‌های طولانی، طویل‌المدت و دقیق قضات در دادسرا، دادستان، قضات در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی و قضات عالی دیوان عالی کشور بر وقوع فساد و جرم در این پرونده اتفاق نظر دارند (رفتار محکومان مجرمانه و مصداق بارز تبصره ۲ از ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بوده است)، چون تعدادی از محکومان جزو همفکران رجانیوزی هستند نباید قانون جاری شود.

گفتنی است بار‌ها به درخواست محکومان غیر از روند دادرسی توضیح داده شده فوق العاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ و همینطور ۴۷۷ هم رسیدگی شده است که در این فرایند نیز مجددا قضات رسیدگی کننده رای بر تایید حکم مجرمیت داده‌اند.

منبع: میزان