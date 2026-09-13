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حمله آمریکا به کشتی کانتینربر در قشم / شهادت یک نفر

فرماندار شهرستان قشم از «حمله دشمن آمریکایی به یک شناور کانتینربر تجاری در محدوده آب‌های نزدیک به جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۴۶
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حمله به کشتی

به گزارش تابناک، صبح یکشنبه یک فروند کشتی کانتینربر تجاری در محدوده آب‌های نزدیک جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز قشم مورد حمله قرار گرفت و پرتابه دشمن آمریکایی به آن اصابت کرد که در پی آن یک نفر از خدمه کشتی به شهادت رسید و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

این حادثه حدود ساعت ۵ صبح یکشنبه رخ داده و کشتی مورد حمله یک شناور کانتینربر تجاری بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافت شده از منابع رسمی در استانداری هرمزگان، این کشتی در زمان حمله ۱۰ خدمه داشته که در پی اصابت، جمشید رجبی به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر از خدمه نیز مصدوم شده‌اند.

حادثه در محدوده دریایی نزدیک جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز قشم رخ داده است و جزئیات بیشتر درباره نحوه حمله، وضعیت کشتی و شرایط مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

در این حال، فرماندار شهرستان قشم از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز قشم خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر شهید و سه نفر مجروح شدند.

حسین امیر تیموری، اظهار کرد: یک کشتی تجاری حدود ساعت ۵ صبح امروز در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب‌دراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته است.

وی افزود: در این حادثه یک نفر شهید و سه نفر مجروح شده‌اند.

فرماندار شهرستان قشم، تأکید کرد: جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع: مهر

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آمریکا ایران حمله قشم کشتی تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
3
13
پاسخ
این نوع حملات بیشتر باعث آبروریزی حمله کننده است بقیه کشورها ضعیف به این نتیجه می رسند که
کار یک ابرقدرت جهانخوار به کجا کشیده
چقدر خوار و خفیف و ذلیل شده که توانایی جنگ رو در رو ندارد
با اینهمه ادعای پوچ
به لنج باری و کشتی باری حمله می کند.
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