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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۱۴۰
کد خبر:۱۳۹۴۱۴۰
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وقایع اتفاقیه؛

قلعه قتل؛ افسانه هولناک نخستین قاتل زنجیره‌ای آمریکا

اچ. اچ. هولمز یکی از بدنام‌ترین چهره‌های جنایی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم بود؛ پزشکی تحصیل‌کرده، کلاهبرداری حرفه‌ای و مردی که نامش بعدها با «قلعه قتل» در شیکاگو گره خورد. روایت‌های عامه از ساختمانی پر از گذرگاه‌های مخفی، دریچه‌های پنهان و اتاق‌های مرگ سخن می‌گویند که صدها نفر در آن ناپدید شدند، اما بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد بخش بزرگی از این تصویر، حاصل اغراق روزنامه‌ها، نویسندگان و حتی خود هولمز بوده است. با این حال، پشت این افسانه‌ها جنایت‌های واقعی و مستندی نیز وجود داشت؛ از قتل شریک تجاری‌اش تا مرگ چند کودک و ناپدید شدن زنانی که با او رابطه مالی یا شخصی داشتند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک مرز میان واقعیت و افسانه را در پرونده مردی بررسی می‌کند که حتی بیش از یک قرن پس از اعدامش، هنوز مشخص نیست چه تعداد قربانی واقعی داشته است.
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