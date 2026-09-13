وقایع اتفاقیه؛
چطور انبه به نماد سیاسی انقلاب فرهنگی چین تبدیل شد؟
در اوج انقلاب فرهنگی چین، هدیهای عجیب از سوی مائو زدونگ ناگهان به نمادی سیاسی و تقریباً مقدس تبدیل شد: چند انبه که ابتدا از پاکستان به مائو هدیه شده بود و او آنها را برای کارگران فرستاد. ماجرا خیلی زود از یک هدیه ساده فراتر رفت؛ انبهها در مراسمها حمل شدند، نمونههای مومیشان زیر شیشه قرار گرفت و تصویرشان روی وسایل مختلف نقش بست و حتی یک دندانپزشک به دلیل تشبیه آن به سیبزمینی شیرین، اعدام شد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با تاریخچه انبه و چگونگی ورود آن به بستر سیاسی انقلاب فرهنگی چین آشنا میشوید
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