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جاده چالوس یکطرفه شد

مسیر جنوب -شمال محور کندوان به سمت آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یکطرفه شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۶۸
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جاده چالوس

به گزارش تابناک، علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی محور هراز گفت: در این محور نیز در محدوده‌های سه راهی چلاو تا بایجان و شاهاندشت شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

وی ادامه داد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان است و مشکل خاصی از نظر جریان ترافیک گزارش نشده است.

وی درباره شرایط جوی جاده‌های مازندران نیز گفت: در برخی نواحی استان بارش پراکنده باران گزارش شده و رانندگان هنگام تردد در محورهای مواصلاتی باید با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح جاده، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان اطلاع پیدا کرده و ضمن رعایت قوانین، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها خودداری کنند.

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مازندران جاده چالوس ترافیک سنگین یک طرفه جاده هراز بارندگی لغزندگی جاده ها
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