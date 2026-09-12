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شاخص کل بورس در مسیر صعود/ چند همت از «صندوق درآمد ثابت» خارج شد؟

شاخص کل بورس با ثبت بازدهی ۲.۱۸ درصدی، به روند صعودی خود در کانال ۷ میلیون واحدی ادامه داد؛ روندی که با ورود ۵.۵ همت نقدینگی به معاملات خرد سهام و خروج ۳.۶ همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت همراه شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۱۹
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته، برای ششمین روز متوالی سبزپوش شد و شاخص‌های اصلی بازار سهام با رشد قابل‌توجهی همراه شدند.

به گونه ای که شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۱۵۵ هزار و ۲۶۹ واحدی، معادل ۲.۱۸ درصد، به سطح ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد رسید. شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز ۲۵ هزار و ۸۵۴ واحد رشد کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۳۰ هزار و ۲۷۰ واحدی، در سطح یک میلیون و ۹۷۲ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس نیز امروز یک‌هزار و ۶۲ واحد افزایش یافت و به رقم ۵۶ هزار و ۲۸۲ واحد رسید.

در جریان معاملات امروز بورس تهران، بیش از یک میلیون معامله انجام شد و ارزش معاملات به بیش از ۴۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. ارزش بازار بورس تهران نیز در پایان دادوستدهای امروز از ۲۱ هزار همت عبور کرد.

شاخص کل بورس در مسیر صعود/ چند هزار میلیارد از «صندوق درآمدثابت» خارج شد؟

چند درصد نمادهای بورس مثبت بودند؟

بررسی وضعیت نمادها نشان می‌دهد ۸۶ درصد نمادهای بورس، معادل ۸۱۳ نماد، مثبت بودند و ۱۴ درصد نمادها، برابر با ۱۲۹ نماد، در محدوده منفی معامله شدند. در این میان، ۶۶۱ نماد بورسی بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی داشتند.

نمادهایی با بیشترین تاثیر بر شاخص

در میان نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل، فملی، فارس، شپنا، فولاد، شبندر و شستا بیشترین تأثیر مثبت را بر جای گذاشتند. نمادهای آکو، وبملت، فملی، شپنا و وتجارت نیز در فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس قرار گرفتند.

خروج پول از «صندوق درآمد ثابت»

در بخش معاملات خرد سهام، ورود ۵.۵ همت پول ثبت شد و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۳.۶ همت پول مواجه شدند. در نخستین روز هفته، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد مبین با ۶۰۸ میلیارد تومان اختصاص داشت. پس از آن، وپاسار با ۵۲۰ میلیارد تومان، فولاد با ۳۰۶ میلیارد تومان و فخوز با ۲۷۱ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سمت مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی از نمادهای وبانک با ۲۵۵ میلیارد تومان، وبملت با ۲۳۵ میلیارد تومان، دبالک با ۹۱ میلیارد تومان و وتجارت با ۷۲ میلیارد تومان رقم خورد.

در سطح گروه‌های صنعت، بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های بخشی با یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، گروه فلزات با یک‌هزار میلیارد تومان، گروه عرضه برق با ۸۳۷ میلیارد تومان، محصولات شیمیایی با ۶۰۹ میلیارد تومان و گروه نفت با ۵۶۶ میلیارد تومان اختصاص یافت.

در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۳.۶ همت، صندوق‌های طلا با ۵۴۵ میلیارد تومان و گروه دارویی با ۳۴۵ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

از منظر ارزش معاملات، گروه بانکی با ثبت ۵.۶ همت در صدر بازار قرار گرفت و هم‌زمان شاهد ورود ۹۴.۱ میلیارد تومان پول حقیقی بود. گروه فلزات نیز با ثبت ۴.۶ همت ارزش معاملات و ورود یک‌هزار میلیارد تومان پول، در جایگاه دوم ایستاد.

خروج ۳.۶ همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت، در کنار ورود ۵.۵ همت نقدینگی به معاملات خرد سهام، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر به سمت خرید سهم در معاملات بورسی حرکت کرده است. این تغییر مسیر نقدینگی را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک بیشتر و تقویت انتظارات صعودی در بازار دانست؛ هرچند تداوم این روند به شرایط کلی بازار و پایداری جریان ورود پول بستگی دارد.

 

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شاخص کل بورس بورس تهران بازار سهام فرابورس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
2
0
پاسخ
اصل سود دوشنبه هست به بعد خبری تو راهه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
الکی جو نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
0
پاسخ
بورس تا پایان پاییز عالیه برای خرید
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