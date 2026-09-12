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وضعیت مرز خسروی امروز به چه صورت است؟

مدیر پایانه مرزی خسروی با تکذیب خبر بسته شدن مرزهای ایران و عراق، تأکید کرد: تردد مسافران و فعالیت‌های صادراتی در مرز خسروی بدون هیچ وقفه‌ای طبق روال گذشته در جریان است.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۰۸
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مرز خسروی

به گزارش تابناک؛ میثم پرهیخته با اشاره به آخرین وضعیت مرز خسروی اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در روند عبور و مرور مسافران و فعالیت‌های مرزی این پایانه وجود ندارد و مرز خسروی همچنان باز است.

وی افزود: تردد مسافران از مرز خسروی در حال انجام است و در روند عبور و مرور مسافری این پایانه مشکلی ایجاد نشده است.

مدیر پایانه مرزی خسروی تصریح کرد: فعالیت‌های ترانزیتی نیز در این مرز ادامه دارد و روند جابه‌جایی کالا از طریق پایانه خسروی برقرار است.

پرهیخته با اشاره به وضعیت صادرات کالا گفت: صادرات کالا از مرز خسروی نیز همچنان ادامه دارد و در شرایط فعلی وقفه‌ای در این بخش ایجاد نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اعلام خبر بسته شدن مرز‌های کشور ایران با عراق، مرز خسروی در حال حاضر باز است و فعالیت‌های مسافری، ترانزیتی و صادراتی در این پایانه ادامه دارد.

منبع: مهر

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مرز خسروی تردد مسافران پایانه خسروی صادرات کالا
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