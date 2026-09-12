وضعیت مرز خسروی امروز به چه صورت است؟
به گزارش تابناک؛ میثم پرهیخته با اشاره به آخرین وضعیت مرز خسروی اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در روند عبور و مرور مسافران و فعالیتهای مرزی این پایانه وجود ندارد و مرز خسروی همچنان باز است.
وی افزود: تردد مسافران از مرز خسروی در حال انجام است و در روند عبور و مرور مسافری این پایانه مشکلی ایجاد نشده است.
مدیر پایانه مرزی خسروی تصریح کرد: فعالیتهای ترانزیتی نیز در این مرز ادامه دارد و روند جابهجایی کالا از طریق پایانه خسروی برقرار است.
پرهیخته با اشاره به وضعیت صادرات کالا گفت: صادرات کالا از مرز خسروی نیز همچنان ادامه دارد و در شرایط فعلی وقفهای در این بخش ایجاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اعلام خبر بسته شدن مرزهای کشور ایران با عراق، مرز خسروی در حال حاضر باز است و فعالیتهای مسافری، ترانزیتی و صادراتی در این پایانه ادامه دارد.
منبع: مهر