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خشکسالی خاموش در قلب فضای سبز منطقه ۲۲ +تصاویر

تصاویر ویدئویی که این روزها در صفحات مجازی دست‌به‌دست می‌شود، روایت تلخ و آشکاری از مرگ تدریجی درختان است.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۹۲
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761 بازدید
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۵
درخت

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، درختانی که زمانی ریه‌های منطقه بودند، امروز در برابر چشم اهالی، یکی‌یکی خشک می‌شوند.

اهالی منطقه ۲۲  در بخش نظرات فیلم خشک شدن درختان منطقه ۲۲می‌گویند: «کل درخت‌های منطقه از تشنگی خشک شدند. کاج‌ها و سروهای خمراه‌ای پشت شهرک چشمه و بلوار جوانمردان و بید مجنون و درختان مدل فیکوس باغچه گل‌های سفید… واقعاً هر کدام از این درخت‌ها را بخواهی بخری چقدر باید پول بدهی؟!»

کاربری دیگر با اشاره به همان منظره خشک و بی‌جان نوشته: «شک نکنید چیتگر رو خشک می‌کنن جاش برج می‌کارن...».

خشکسالی خاموش در قلب فضای سبز منطقه ۲۲

انتقاد از حصارکشی و قر ار گرفتن درختان در حریم دکل برقی از دیگر موضوعات مطرح شده در صفحات مجازی است.

این فقط صدای منطقه ۲۲ نیست. شهروندان منطقه ۵ نیز همصدا شده‌اند: «بیست‌متری گلستان هم همین‌طور شده. تمام کاج‌های چندین‌ساله یا خشک شده یا در حال نابودی هستند. هیچ‌کس هم رسیدگی نمی‌کند.»

صفحه محلی با انتشار این ویدئو و فراخوان مستقیم از مسئولان خواسته است تا نسبت به حل موضوع اقدام کنند.

این تصاویر و این کامنت‌ها از مسئولین شهری و محیط زیستی تهران می‌خواهند تا به فکر این درختان باشند؛ آن هم در شرایطی که تهران هر متر سرسبزی برایش یک غنیمت است هیچ توجیهی برای خشک شدن این درختان یا خشکاندن آنها وجود ندارد .

آیا قرار بر برج‌سازی است؟

خشکسالی خاموش در قلب فضای سبز منطقه ۲۲
 درختانی که ده‌ها سال پیش با هزینه و امید کاشته شدند، امروز قربانی کم‌آبی و غفلت شده‌اند. اهالی حق دارند بپرسند چرا در حالی که برج‌سازی با سرعت پیش می‌رود، آبیاری و نگهداری همان درختانی که هویت و اکسیژن محله را می‌سازند، به حاشیه رانده شده است؟

ضرورت اقدام فوری شهرداری منطقه ۲۲ — و فراتر از آن، شهرداری تهران خواست عمومی و مستند اهالی است که فضای سبز باقی‌مانده را پیش از آنکه به خاطره تبدیل شود، نجات دهند. آبیاری منظم، جایگزینی درختان خشک‌شده و شفافیت در برنامه‌های نگهداری فضای سبز، حداقل پاسخ شایسته‌ای است که شهروندان انتظار دارند.

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برچسب ها
چیتگر منطقه 22 شهرداری تهران محیط زیست خشک شدن درختان فضای سبز شهری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
9
پاسخ
دور روز دیگه واگذار میشه برج میاد بالا متری هوار تومن. خیلی شیک و با برنامه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
1
پاسخ
من هفته پیش بعد از 2 سال رفتم چیتگر
احساس میکنم درختها یا عامدانه بهشون رسیدگی نشده، با آفت زدن
بعضی از درخت ها هم که خشک شده بود رو قطع مرده بودن.
اصلا شباهتی با چیتگری که 10 سال قبل مردم برای دورهمی می اومدن نداره
(نکته نهم اینه که از قدیم، تفرجگاه چیتگر برای قشر متوسط و پایین تهران بوده، و از بین رفتنش برای این قشر امکان یک نیمچه تفریح خانوادگی رو خواهد گرفت)
سیروس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
4
پاسخ
بهرحال از دید یک عده بخصوص اونجا زمین متری ده‌ها میلیون تومنه، نمیارزه چندتا درخت کاج اشغالش کنه. چند روز از آبیاری "غفلت" میکنن، کار که از کار گذشت برج‌های سی طبقه توش سبز میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
1
پاسخ
از مافیای چوب و ذغال هم غافل نشید. نارمک تهران هم به دلیل آبیاری نکردن در حال خشک شدن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
0
پاسخ
فقط منطقه 22 نیست تمامی شهر تهران همینه میشه هر روزه در فضاهای سز، بلوارها و پیاده رو ها این پدیده اسفناک رو دید هزارن شهروند هر روز با ادا و اصول به هزاران گربه غذا می دن و فضاهای شهری رو آلوده و بد منظر کردن اما هیچکس یک بطری آب پای یک بوته نمیریزه. البته که همه این کارها چه جمع آوری و اتلاف حیوانات و هم آبیاری و زیبا سازی فضای سبز وظیفه شهرداری است. اما شهروند مسئول چیز دیگری است.
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