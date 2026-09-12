خشکسالی خاموش در قلب فضای سبز منطقه ۲۲ +تصاویر

تصاویر ویدئویی که این روزها در صفحات مجازی دست‌به‌دست می‌شود، روایت تلخ و آشکاری از مرگ تدریجی درختان است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، درختانی که زمانی ریه‌های منطقه بودند، امروز در برابر چشم اهالی، یکی‌یکی خشک می‌شوند.

اهالی منطقه ۲۲ در بخش نظرات فیلم خشک شدن درختان منطقه ۲۲می‌گویند: «کل درخت‌های منطقه از تشنگی خشک شدند. کاج‌ها و سروهای خمراه‌ای پشت شهرک چشمه و بلوار جوانمردان و بید مجنون و درختان مدل فیکوس باغچه گل‌های سفید… واقعاً هر کدام از این درخت‌ها را بخواهی بخری چقدر باید پول بدهی؟!»

کاربری دیگر با اشاره به همان منظره خشک و بی‌جان نوشته: «شک نکنید چیتگر رو خشک می‌کنن جاش برج می‌کارن...».

انتقاد از حصارکشی و قر ار گرفتن درختان در حریم دکل برقی از دیگر موضوعات مطرح شده در صفحات مجازی است.

این فقط صدای منطقه ۲۲ نیست. شهروندان منطقه ۵ نیز همصدا شده‌اند: «بیست‌متری گلستان هم همین‌طور شده. تمام کاج‌های چندین‌ساله یا خشک شده یا در حال نابودی هستند. هیچ‌کس هم رسیدگی نمی‌کند.»

صفحه محلی با انتشار این ویدئو و فراخوان مستقیم از مسئولان خواسته است تا نسبت به حل موضوع اقدام کنند.

این تصاویر و این کامنت‌ها از مسئولین شهری و محیط زیستی تهران می‌خواهند تا به فکر این درختان باشند؛ آن هم در شرایطی که تهران هر متر سرسبزی برایش یک غنیمت است هیچ توجیهی برای خشک شدن این درختان یا خشکاندن آنها وجود ندارد .

آیا قرار بر برج‌سازی است؟



درختانی که ده‌ها سال پیش با هزینه و امید کاشته شدند، امروز قربانی کم‌آبی و غفلت شده‌اند. اهالی حق دارند بپرسند چرا در حالی که برج‌سازی با سرعت پیش می‌رود، آبیاری و نگهداری همان درختانی که هویت و اکسیژن محله را می‌سازند، به حاشیه رانده شده است؟

ضرورت اقدام فوری شهرداری منطقه ۲۲ — و فراتر از آن، شهرداری تهران خواست عمومی و مستند اهالی است که فضای سبز باقی‌مانده را پیش از آنکه به خاطره تبدیل شود، نجات دهند. آبیاری منظم، جایگزینی درختان خشک‌شده و شفافیت در برنامه‌های نگهداری فضای سبز، حداقل پاسخ شایسته‌ای است که شهروندان انتظار دارند.