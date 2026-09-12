«خرگوش‌های مرده» در روایت مشهور تاریخ نیویورک، دارودسته‌ای از مهاجران ایرلندی و کاتولیک بودند که در میانه قرن نوزدهم در محله بدنام «فایو پوینتس» با گروه ضد مهاجر و ضد کاتولیک «پسران بَوری» می‌جنگیدند. نبردهای خونین این گروه‌ها، فساد سیاسی و درگیری بزرگ سال ۱۸۵۷ بعدها به بخشی از افسانه‌های نیویورک تبدیل شد و حتی در فیلم «دارودسته‌های نیویورکی» مارتین اسکورسیزی بازتاب یافت. اما تحقیقات یک مورخ آمریکایی، روایت متفاوتی ارائه می‌کند، در این ویدیو با ترجمه تابناک بیشتر با جزئیات این اشتباه تاریخی آشنا شوید.