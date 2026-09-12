آیا واکسن آنفولانزا برای شما ضروری است؟

به گزارش تابناک؛ آنفلوانزا فقط یک سرماخوردگی شدید نیست و در شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات تنفسی و تشدید بعضی بیماری‌های زمینه‌ای شود و به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره واکسیناسیون بهتر است بر اساس شرایط فرد، وضعیت سلامت و میزان خطر احتمالی بیماری انجام شود، نه فقط بر مبنای نزدیک شدن فصل سرما.

منبع: ایمنا