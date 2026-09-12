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آیا واکسن آنفولانزا برای شما ضروری است؟

آنفلوانزا صرفاً یک سرماخوردگی معمولی نیست که با استراحت درمان شود؛ برای بسیاری از افراد، این ویروس زمینه‌ساز بحران‌های تنفسی است.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۸۹
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آیا واکسن آنفولانزا برای شما ضروری است؟

به گزارش تابناک؛ آنفلوانزا فقط یک سرماخوردگی شدید نیست و در شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات تنفسی و تشدید بعضی بیماری‌های زمینه‌ای شود و به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره واکسیناسیون بهتر است بر اساس شرایط فرد، وضعیت سلامت و میزان خطر احتمالی بیماری انجام شود، نه فقط بر مبنای نزدیک شدن فصل سرما.

منبع: ایمنا

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برچسب ها
واکسن آنفولانزا سرماخوردگی واکسیناسیون سرما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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پاسخ
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