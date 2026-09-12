فرودگاه امام: هیچ پروازی لغو نشده است

به گفته مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی تمامی پرواز‌های نجف و بغداد از سوی فرودگاه امام خمینی در حال انجام است.

به گزارش تابناک؛ به گفته مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی تمامی پرواز‌های نجف و بغداد از سوی فرودگاه امام خمینی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد: هیچ یک از پرواز‌های نجف و بغداد لغو نشده و تمامی پرواز‌ها از صبح امروز برقرار است.

او تاکید کرد: خللی در انجام پرواز‌های ترکیه با توجه به تحریم‌هایی که اخیرا از سوی آمریکا برای شرکت‌های هواپیمایی اعمال شده ایجاد نشده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان