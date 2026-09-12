ماشین عروس در اتوبان آزادگان واژگون شد
سخنگوی اورژانس استان تهران از واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان خبر داد و گفت: عروس با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۵۸| |
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به گزارش تابناک، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران از واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۷ در نخستین دقایق بامداد امروز (شنبه) خبر داد و اعلام کرد که این حادثه بلافاصله به مرکز ۱۱۵ گزارش شده است.
وی گفت: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در اتوبان آزادگان اعزام شدند
تبریزی افزود: در این حادثه عروس ۳۲ که سرنشین خودرو۲۰۷ بود با حال وخیم به بیمارستان یافت آباد انتقال پیدا کرد.
منبع: مهر
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