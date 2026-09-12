En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ماشین عروس در اتوبان آزادگان واژگون شد

سخنگوی اورژانس استان تهران از واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان خبر داد و گفت: عروس با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۵۸
| |
3005 بازدید
|
۱
اورژانس

 

به گزارش تابناک، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران از واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۷ در نخستین دقایق بامداد امروز (شنبه) خبر داد و اعلام کرد که این حادثه بلافاصله به مرکز ۱۱۵ گزارش شده است.

وی گفت: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در اتوبان آزادگان اعزام شدند

تبریزی افزود: در این حادثه عروس ۳۲ که سرنشین خودرو۲۰۷ بود با حال وخیم به بیمارستان یافت آباد انتقال پیدا کرد.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
اورژانس استان تهران ماشین عروس اتوبان آزادگان واژگون
قورباغه‌ای که هیچ‌وقت پیر نشد؛ همه چیز درباره فولکس قورباغه‌ای
جدیدترین عکس آیت الله جنتی
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
تصاویر ماشین عروس با تصویر رهبران انقلاب
عروس و داماد قلابی با یک‌ونیم کیلو شیشه دستگیر شدند
تصادف زنجیره‌ای در اتوبان امام‌علی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
4
1
پاسخ
راننده کی بود؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۷۴ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۵۷ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qdC
tabnak.ir/005qdC