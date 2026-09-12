دو روز آینده، علاوه بر سواحل، در شمال غرب و استان‌های کوه‌های البرز، رگبارها گاهی شدید خواهد بود و در بعدازظهر ابرهای باران‌زا نواحی بیشتری را در بر می‌گیرند.

دو روز آینده، علاوه بر سواحل، در شمال غرب و استان‌های کوه‌های البرز، رگبارها گاهی شدید خواهد بود.

در بعدازظهر ابرهای باران‌زا نواحی بیشتری را در بر می‌گیرند.

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، گفت: امروز شنبه، ۲۱ شهریور با عبور موج بارشی از شمال غرب کشور، در شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی بارش رخ خواهد داد و هوای شمال‌غرب نیز خنک‌تر خواهد شد.

ضیائیان بیان کرد: روز یکشنبه (۲۲ شهریور) این وضعیت علاوه بر مناطق فوق، در ارتفاعات سمنان و مناطقی از خراسان شمالی نیز پیش‌بینی می‌شود و روز دوشنبه (۲۳ شهریورماه) سواحل دریای خزر و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر امروز شنبه و فردا یکشنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: همچنین پیرو هشدار سطح زردرنگ، تا روز شنبه (۲۱ شهریور) در سطح استان تهران، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

وی اظهار کرد: طی این مدت در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات شمالی و غربی استان تهران، افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.



هشدار زرد هواشناسی

هشدارهای استانی

زنجان (چورزق، آب‌بر، ارمغانخانه، آق‌کند): احتمال سیل

قزوین نیمه شمالی: هشدار نارنجی، احتمال صاعقه زیاد

البرز (آسارا، اشتهارد، طالقان، نظرآباد، هشتگرد، دیزین): رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد و گردوخاک

نیمه شمالی تهران (فیروزکوه، آبعلی، دماوند، جابان، آبسرد، فشم، لواسان): احتمال سیل در ۴۸ ساعت آینده

اردبیل (خلخال، گیوی، هشتجین، اردبیل، سرعین، نمین، آبی‌بیگلو، مشگین‌شهر): بارندگی‌های نسبتاً سنگین

نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه غربی آذربایجان غربی: همین وضعیت

کاهش دما در اغلب استان‌ها مورد انتظار است.

توصیه‌

محصولات کشاورزی را در فضای باز دپو نکنید.

از رودخانه‌ها دور شوید.