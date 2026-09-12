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بقائی: آمریکا صلاحیت تعیین معیار تروریسم را ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات بی اساس پیت هگست، وزیر جنگ ترامپ نوشت: آمریکا به‌عنوان مربی و پرورش‌دهنده اصلی تروریسم در جهان فاقد هرگونه صلاحیت برای تعیین معیار درباره تعریف تروریسم است.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۴۸
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امساعیل بقائی

به گزارش تابناک؛ بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره ادعاهای وزیر جنگ آمریکا راجع به تروریسم و اتهام‌زنی به ایران نوشت: روایت وزیر جنگ آمریکا در سالگرد ۱۱ سپتامبر درباره تروریسم دچار تناقض بنیادین است. نمی‌توان جنگ‌افروزی کرد، مرتکب ترورهای وحشیانه شد، به غیرنظامیان حمله کرد و همزمان مدعی مبارزه با تروریسم و تعیین‌کننده تعریف آن بود.

عاملان ۱۱ سپتامبر ایرانی نبودند؛ بلکه همان کسانی بودند که آمریکا خود آنها را در دهه‌های پیشین سازماندهی کرده و پرورانده بود. پس از ۱۱ سپتامبر نیز آنچه در افغانستان و عراق به نام «جنگ علیه تروریسم» انجام دادید، حاصلی جز کشتار خیل عظیمی از غیرنظامیان بیگناه و ویرانی گسترده در افغانستان و عراق نداشت.

با این اوصاف، استفاده از سالگرد ۱۱ سپتامبر برای توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، جنگی که با ترور بزدلانه مقامات یک کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، همراه بود، تلاشی شرورانه برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزی غیرقانونی با استفاده از زبان مبارزه با تروریسم است. 

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ترامپ 11 سپتامبر ایران
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