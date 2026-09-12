بقائی: آمریکا صلاحیت تعیین معیار تروریسم را ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات بی اساس پیت هگست، وزیر جنگ ترامپ نوشت: آمریکا به‌عنوان مربی و پرورش‌دهنده اصلی تروریسم در جهان فاقد هرگونه صلاحیت برای تعیین معیار درباره تعریف تروریسم است.

به گزارش تابناک؛ بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره ادعاهای وزیر جنگ آمریکا راجع به تروریسم و اتهام‌زنی به ایران نوشت: روایت وزیر جنگ آمریکا در سالگرد ۱۱ سپتامبر درباره تروریسم دچار تناقض بنیادین است. نمی‌توان جنگ‌افروزی کرد، مرتکب ترورهای وحشیانه شد، به غیرنظامیان حمله کرد و همزمان مدعی مبارزه با تروریسم و تعیین‌کننده تعریف آن بود.

عاملان ۱۱ سپتامبر ایرانی نبودند؛ بلکه همان کسانی بودند که آمریکا خود آنها را در دهه‌های پیشین سازماندهی کرده و پرورانده بود. پس از ۱۱ سپتامبر نیز آنچه در افغانستان و عراق به نام «جنگ علیه تروریسم» انجام دادید، حاصلی جز کشتار خیل عظیمی از غیرنظامیان بیگناه و ویرانی گسترده در افغانستان و عراق نداشت.

با این اوصاف، استفاده از سالگرد ۱۱ سپتامبر برای توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، جنگی که با ترور بزدلانه مقامات یک کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، همراه بود، تلاشی شرورانه برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزی غیرقانونی با استفاده از زبان مبارزه با تروریسم است.