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تکمیلی

دولت عراق گذرگاه شلمچه با ایران را بست!+جزییات

منابع عراقی از توقف ناگهانی فعالیت گذرگاه مرزی شلمچه و رفت و آمد در این پایانه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۴۷
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گذرگاه مرزی

به گزارش تابناک؛ بر پایه گزارش‌ها؛ دولت عراق موقتا فعالیت گذرگاه مرزی شلمچه را متوقف کرده است. 

در پی این تصمیم، روند عبور مسافران و خودروها متوقف شده و شماری از شهروندان در نزدیکی پایانه مرزی سرگردان مانده‌اند.

گزارش‌های میدانی از شکل‌گیری تجمع مسافران در اطراف گذرگاه حکایت دارد؛ با این حال، تاکنون علت رسمی این محدودیت و مدت زمان ادامه آن از سوی مقام‌های عراقی اعلام نشده است.

ادامه توقف تردد در شلمچه، نگرانی مسافران و فعالان حمل‌ونقل مرزی را افزایش داده و وضعیت این منطقه را در شرایطی نامشخص قرار داده است.

تکمیلی

بررسی حمله پهپادی از عراق به عربستان سعودی 


مقامات عراق در چارچوب بررسی جزئیات حمله به عربستان سعودی از خاک کشورشان ، مرز مشترک با ایران (شلمچه) را بستند. این اتفاق بعد از آن رخ داد که مقامات عربستان سعودی،  اصابت و آتش سوزی خط لوله نفت شرق - غرب این کشور را در اثر حمله تایید کردند. آنها همچنین حمله پهپادی از خاک عراق را عامل این حمله اعلام کردند. 

مقامات عراقی نیز این موضوع را پذیرفته اند و دستور بررسی داده اند. 
به گفته بغداد، حمله از استان میسان عراق صورت گرفت.

در این چارچوب فرمانده عملیات نظامی در استان میسان عراق با حکم نخست وزیر، برکنار شد.
دولت عراق در چارچوب بررسی جزئیات حمله از خاک عراق به عربستان سعودی، دستور بسته شدن موقت مرز شلمچه را صادر کرد.

منبع: عصرایران

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گذرگاه مرزی شلمچه عراق
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