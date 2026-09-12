سنگ کلیه را با کمردرد ساده اشتباه نگیرید!
به گزارش تابناک، سنگ کلیه زمانی ایجاد میشود که مواد معدنی و نمکهای موجود در ادرار در شرایطی خاص به هم متصل شده و کریستال تشکیل دهند. این کریستالها ممکن است به مرور بزرگتر شوند و به سنگ تبدیل شوند. اندازه سنگ کلیه متفاوت است؛ برخی سنگها بسیار کوچک هستند و بدون درمان خاصی از بدن دفع میشوند، اما بعضی سنگها میتوانند در مسیر ادراری گیر کنند و درد و عوارض ایجاد کنند.
درد شدید؛ مهمترین نشانه سنگ کلیه
یکی از شناختهشدهترین علائم سنگ کلیه درد شدید در ناحیه پهلو و پشت است. این درد ممکن است به قسمت پایین شکم یا کشاله ران نیز منتقل شود و شدت آن در برخی افراد به صورت موجی تغییر کند. برخلاف بسیاری از کمردردهای معمول، درد ناشی از سنگ کلیه ممکن است با تغییر وضعیت بدن برطرف نشود.
درد هنگام ادرار کردن، احساس نیاز مکرر به ادرار، خروج مقدار کم ادرار و وجود خون در ادرار نیز از نشانههایی هستند که ممکن است در زمان عبور سنگ از مسیر ادراری دیده شوند. البته این علائم میتوانند در بیماریهای دیگری نیز مشاهده شوند و تشخیص قطعی نیازمند بررسی پزشکی است.
تهوع، استفراغ و تغییر رنگ ادرار را جدی بگیرید
سنگ کلیه فقط باعث درد نمیشود. در برخی افراد، درد شدید میتواند با تهوع و استفراغ همراه شود. ادرار نیز ممکن است صورتی، قرمز یا قهوهای به نظر برسد که میتواند ناشی از وجود خون در ادرار باشد.
از سوی دیگر، بعضی سنگهای کلیه هیچ علامتی ایجاد نمیکنند و فرد ممکن است بهطور اتفاقی در جریان تصویربرداری برای یک مشکل دیگر متوجه وجود آنها شود. به همین دلیل، نداشتن درد لزوماً به معنای نبود سنگ کلیه نیست.
اگر درد شدید پهلو همراه با تب و لرز، استفراغ مداوم، مشکل جدی در دفع ادرار یا احساس بیماری شدید باشد، مراجعه فوری به پزشک اهمیت دارد؛ زیرا انسداد مسیر ادراری همراه با عفونت میتواند وضعیت جدی ایجاد کند.
آب کافی و اصلاح سبک زندگی برای پیشگیری
پیشگیری از سنگ کلیه تا حد زیادی به نوع سنگ و شرایط جسمی فرد بستگی دارد، اما مصرف مایعات کافی یکی از توصیههای مهم برای کاهش خطر تشکیل برخی سنگهاست. کمآبی بدن باعث غلیظتر شدن ادرار میشود و میتواند شرایط را برای تشکیل کریستالها فراهم کند.
رژیم غذایی نیز اهمیت دارد و بسته به نوع سنگ ممکن است توصیههای متفاوتی برای کاهش خطر عود وجود داشته باشد. مصرف بیش از حد نمک میتواند در برخی افراد خطر تشکیل سنگ را افزایش دهد. افرادی که سابقه سنگ کلیه دارند بهتر است برای شناسایی علت و انتخاب رژیم غذایی مناسب با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنند.
درمان سنگ کلیه نیز به اندازه و محل سنگ، علائم بیمار و وجود یا نبود انسداد و عفونت بستگی دارد. برخی سنگهای کوچک خودبهخود دفع میشوند، در حالی که سنگهای بزرگتر یا سنگهایی که باعث انسداد یا عوارض شدهاند ممکن است به درمان تخصصی نیاز داشته باشند.