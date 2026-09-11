به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی در یک گفت وگوی تلویزیونی درباره تلاش‌های وزارت خارجه در عرصه دیپلماسی گفت: دیپلماسی جدا از میدان نیست؛ دیپلماسی یعنی مبارزه در عرصه دیپلماتیک با استفاده از ابزار دیپلماسی. به همان اندازه که میدان در دفاع از کشورمان فعال است، وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی نیز فعالیت‌هایشان چند برابر می‌شود. بخشی از بروز و ظهور فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی را می‌توانید در خبرهای مربوط به تماس‌های تلفنی آقای وزیر، دیدارها، رایزنی‌ها و گفت‌وگوها ببینید. بسیاری از آن‌ها نیز ممکن است ضرورتاً به صورت جزئی از سوی ما خبررسانی نشود؛ ولی واقعیت امر این است که در این ۶ ماه، من می‌توانم به جرئت عرض کنم که دستگاه دیپلماسی یکی از پرکارترین دوره‌های خود را سپری کرد.

وی در این ارتباط توضیح داد: پرکارترین به این معنا که ما هم باید حقانیت و اقتدار ایران و مظلومیت ایران را تبیین می‌کردیم و هم مانع از شکل‌گیری اجماع ناحق علیه کشورمان در مصاف با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی می‌شدیم. دنیا باید به خوبی متوجه می‌شد که هرگونه هم‌دستی و همکاری با طرف‌های متجاوز، به مثابه مشارکت در جنایات ارتکابی است.

عملکرد خوبی در بریکس و شانگهای داشتیم

بقائی درخصوص شرکت ایران در نشست‌های شانگهای و بریکس نیز گفت: می‌دانید که برای ما در این وضعیتی که در آن قرار داریم، شرکت در نشست‌های بین‌المللی یک امر ساده و معمولی نیست. به هر حال برای چنین سفرهایی باید ملاحظات بسیاری در نظر گرفته شود؛ ولی علی‌رغم همه ملاحظاتی که ممکن است وجود داشته باشد، تصمیم بر این شد که در هر دو اجلاس در بالاترین سطح شرکت کنیم. شانگهای و بریکس دو سازمان مهم بین‌المللی هستند که طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته تشکیل شده‌اند و نشان‌دهنده جدیت بخش قابل توجهی از جامعه بین‌المللی برای صیانت از منشور سازمان ملل متحد، حفظ حاکمیت حقوق بین‌الملل و همین‌طور مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است.

وی تاکید کرد: ما حدود دو سال است که در این دو سازمان عضو شده‌ایم و اگر عملکرد ما را در این دو سال در ارتباط با این دو سازمان نگاه کنید، خواهید دید که عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم. ما به عنوان یکی از ۱۰ تا ۱۲ کشور مهم و اثرگذار در هر دو سازمان فعالیت کردیم. ظرفیت‌های این دو سازمان برای ما بسیار مهم است، به‌ویژه در شرایطی که جهان در یک روند گذار قرار دارد. کشورهای عضو هر دو سازمان، کشورهای بسیار وزینی هستند یعنی دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین و روسیه، هند و بسیاری از کشورهایی که با ما روابط بسیار نزدیکی دارند، در این دو سازمان عضویت دارند. لذا تلاش ما این است که ظرفیت‌های این دو سازمان را هم خوب بشناسیم و هم بهترین استفاده را از آن‌ها بکنیم.

در این صد یا دویست سال، هرگز ایران این‌قدر مقتدر نبوده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره جایگاه ایران در جهان پس از پشت‌سر گذاشتن دو جنگ گفت: می‌توانم بگویم ایران ما اکنون زخمی است، اما سربلند و شاید در دوران معاصر، قطعاً در این صد یا دویست سال، هرگز ایران این‌قدر مقتدر نبوده است. اقتدار ایران مرهون و محصول ایستادگی مردم ایران است. این را ما به عینه می‌بینیم. ما بزرگی کاری را که ایرانیان انجام دادند، شاید الان واقعاً متوجه نشویم. بنای دشمن بر این بود که ظرف سه‌چهار روز، حداکثر دو هفته، ایران را به مرحله فروپاشی برسانند. ایرانیان نشان دادند که وقتی پای وطنشان در میان باشد، همه تفاوت‌ها، سلیقه‌ها و اختلافات را کنار می‌گذارند و همچون ید واحده زیر یک پرچم می‌ایستند. من واقعاً هیچ‌گاه به این اندازه به ایرانمان و به ایرانی‌ها این‌قدر مفتخر نبودم؛ زیرا نشان دادیم برای عزت و کرامت ایران حاضریم هر هزینه‌ای را بپردازیم و البته انسان‌های فوق‌العاده بزرگی که تکرارنشدنی هستند را از دست دادیم؛ ولی آنچه مهم است این است که ایران ماند و نشان داد که با سربلندی خواهد ماند. اگر امروز می‌بینید که علی‌رغم همه زخم‌هایی که ما خوردیم، در سطح بین‌المللی ایران این‌گونه احترام دارد؛ بله، به ما بدگویی می‌کنند، اما این بدگویی‌ها خودشان نشانگر بزرگی شماست. نشانگر این است که دشمن ما در رسیدن به اهدافی که همه اذعان دارند نامشروع و غیرقانونی بوده، دچار استیصال شده است.

وی در ادامه گفت: دشمن به معنای واقعی کلمه مستأصل است، به دو دلیل: نخست اینکه شما به عنوان کشوری که از خود دفاع می‌کنید، انگیزه دفاع دارید، شما برای یک امر حق می‌جنگید، چراکه این جنگ بر ما تحمیل شد. ماجرا اکنون روشن شده است. برخی می‌گویند که این جنگ عمدتاً به خاطر مطامع رژیم صهیونیستی بوده و برخی دیگر می‌گویند به خاطر نگاه ایدئولوژیک، که من نامش را نگاه استعماری به کل دنیا می‌گذارم، بوده است. ولی به هر حال آنچه روشن است این است که وقتی شما در جنگ هدفی نداشته باشید و احساس کنید که دارید به عنوان مزدور برای دیگران جان‌تان را در معرض خطر قرار می‌دهید، حتماً خیلی زود دچار خستگی و فرسایش می‌شوید. فرسایشی که در نیروهای متجاوز آمریکایی می‌بینید، نتیجه چنین وضعیتی است. و به هیچ عنوان، هم در افکار عمومی آمریکا و هم در سطح بین‌المللی، نمی‌توانند این اقدامی را که انجام داده‌اند توجیه کنند. ابتدا گفتند به خاطر جلوگیری از خطر قریب‌الوقوع ایران باید وارد این جنگ شویم، بعداً اعتراف کردند که ما عملیات پیش‌دستانه انجام دادیم، در دفاع از رژیم صهیونیستی. یک دروغی را به عنوان بمب هسته‌ای ناموجود ایران سی سال است مدام تکرار می‌کنند. می‌دانند که چیزی وجود ندارد و اکنون بیش از هر زمانی دنیا متوجه این دروغ بزرگ شده و دست آن‌ها رو شده اما کماکان اصرار دارند بر تکرار این ادعاها.

وی افزود: مهم این است که ما همواره توجه داشته باشیم که بزرگ‌ترین متحدمان، بزرگ‌ترین دارایی‌مان و بزرگ‌ترین دارایی راهبردی‌مان، مردم‌مان هستند.