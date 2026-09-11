En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تصادف زنجیره‌ای ۵ خودرو در بزرگراه حکیم

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: تصادف زنجیره ای در اتوبان حکیم ۸ مصدوم برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۰۸
| |
1405 بازدید
تصادف

به گزارش تابناک، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۶:۲۵ دقیقه گزارش یک تصادف زنجیره ای (پژو ۲۰۶ - پژو پرشیا - پژو ۲۰۷ - دنا - پراید)به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله بعد اعلام گزارش ۵ دستگاه آمبولانس. به محل حادثه در اتوبان حکیم غرب به شرق (مقابل ایستگاه مترو ستاری) اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: متاسفانه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که از تعداد ۵ نفر بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان های حضرت رسول اکرم(ص) و بیمارستان دکتر شریعتی اعزام شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بزرگراه حکیم تصادف تصادف زنجیره ای مصدومیت اورژانس
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
‌جزئیات حادثه خونین بلوار وکیل‌آباد مشهد
تصادف رانندگی در دلفان با ۹ کشته و مصدوم
تصادف زنجیره‌ای بیش از ۳۰ خودرو در اتوبان حکیم
تصادف زنجیره‌ای اتوبان خرازی در اصفهان با ۹ مصدوم
تصادف زنجیره‌ای ۴ خودرو در آزادراه کاشان - قم
سانحه رانندگی در بزرگراه شهید آقابابایی اصفهان
۲ تصادف در تهران ۱۲ مصدوم داشت
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qcO
tabnak.ir/005qcO