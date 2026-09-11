به گزارش تابناک، دولت هند با اشاره به دیدار مودی با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور کشورمان در حاشیه نشست سران بریکس در هند گفت: «دو رهبر درباره تحولات اخیر در غرب آسیا تبادل نظر کردند. نخست‌وزیر بر موضع ثابت هند مبنی بر اینکه همه مسائل باید از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل شوند، تاکید کرد. او همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه، حفاظت از آزادی کشتیرانی و تجارت و تامین ایمنی و رفاه دریانوردان تأکید کرد.»

مودی همچنین ساعاتی پیش در مجمع تجاری بریکس گفته بود که هند از آزادی کشتیرانی برای تضمین تداوم تجارت جهانی بدون وقفه حمایت می‌کند.

وی گفته بود: «روابط تجاری جهانی تنها زمانی می‌تواند به‌طور مستمر توسعه یابد که مسیرهای تجاری امن باشند. بنابراین، هند از آزادی کشتیرانی و امنیت مسیرهای دریایی حمایت می‌کند.»

نخست‌وزیر هند همچنین گفته بود که تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای بریکس در سال‌های اخیر ۳۵۰ درصد رشد کرده است. وی عنوان کرده بود: «تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای بریکس چهار و نیم برابر افزایش یافته است.»

مودی برآورد کرده بود که کشورهای بریکس حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از ۲۵ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.