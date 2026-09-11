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یکی از فرماندهان القسام در غزه به شهادت رسید

گردان‌های القسام از شهادت یکی از فرماندهان خود در حملات رژیم صهیونیستی در غزه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۴
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گردان های قسام

به گزارش تابناک، به نقل از المسیره گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس شهادت محمد الیازوری، عضو شورای نظامی این گردان‌ها و فرمانده تیپ خان یونس را اعلام کرد.

القسام اعلام کرد که الیازوری روز گذشته در عملیات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در خان‌یونس به شهادت رسید.

بنا بر این گزارش، این گردان‌ها تاکید کرد: ما همچنان مسیر شهدا را تا زمان پیروزی ادامه خواهیم داد. ما هزاران فرمانده و مبارز داریم که برای پاکسازی سرزمین فلسطین و مقدسات از وجود اشغال به مسیر شهدا ادامه خواهند داد.

با وجود آتش‌بس در غزه رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به مناطق مختلف ادامه می‌دهد.

 

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