یکی از فرماندهان القسام در غزه به شهادت رسید

به گزارش تابناک، به نقل از المسیره گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس شهادت محمد الیازوری، عضو شورای نظامی این گردان‌ها و فرمانده تیپ خان یونس را اعلام کرد.

القسام اعلام کرد که الیازوری روز گذشته در عملیات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در خان‌یونس به شهادت رسید.

بنا بر این گزارش، این گردان‌ها تاکید کرد: ما همچنان مسیر شهدا را تا زمان پیروزی ادامه خواهیم داد. ما هزاران فرمانده و مبارز داریم که برای پاکسازی سرزمین فلسطین و مقدسات از وجود اشغال به مسیر شهدا ادامه خواهند داد.

با وجود آتش‌بس در غزه رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به مناطق مختلف ادامه می‌دهد.