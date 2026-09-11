به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر ووجیچ، رئیس‌جمهور ۵۶ ساله صربستان، امروز -جمعه- اعلام کرد که پس از بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل، در ۲۵ یا ۲۶ سپتامبر از سمت ریاست‌جمهوری استعفا خواهد داد.

بنا بر این گزارش، ووجیچ روز چهارشنبه فرمان‌های انحلال پارلمان و تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی برای ۲۵ اکتبر را امضا کرد. دوره ووجیچ در بهار ۲۰۲۷ به پایان می‌رسید؛ او گفته بود که برای استعفا آماده می‌شود و طبق قانون، انتخابات باید ظرف ۹۰ روز برگزار شود.

ووجیچ که برگزاری انتخابات زودهنگام را ناشی از اعتراضات و درگیری‌های سیاسی داخلی دانسته بود، به خبرنگاران گفت: «به‌محض بازگشت از نیویورک-در ۲۵ یا ۲۶ سپتامبر استعفا می‌دهم و سپس به‌عنوان یک شهروند عادی وارد کارزار انتخاباتی می‌شوم.»

ووجیچ، سیاستمدار پوپولیستی که ۱۲ سال است به عنوان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر در قدرت بوده، نزدیک به دو سال است که با تظاهرات ضدفساد روبرو شده است. این تظاهرات در پی ریزش سایبان یک ایستگاه راه‌آهن در شهر نووی ساد در نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد که به جان باختن ۱۶ نفر انجامید.اگرچه او بر دوره‌ای از توسعه اقتصادی نظارت داشته اما از منظر فساد و استبداد با خشم عمومی مردم مواجه شده است.

با این حال، ووجیچ از حمایت حزب حاکم خود، حزب ترقی‌خواه صربستان، برخوردار است که روز شنبه او را به عنوان نامزد نخست‌وزیری در انتخابات پیش رو معرفی کرد.