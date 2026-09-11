حضور «یکی از آنها» در جشنواره فیلم ایتالیایی
به گزارش تابناک به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «یکی از آنها» با عنوان بینالمللی One Of Them، محصول مشترک ایران و ایتالیا در هفتمین حضور بینالمللی خود به بخش مسابقه بینالمللی فیلمهای کوتاه Orizzonti در جشنواره i-Fest International Film Festival ایتالیا راه یافت.
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی مصطفی وزیری و تهیهکنندگی حسین کاکاوند ساخته شده و کمپانی ایتالیایی Lights On نیز در تهیه این اثر مشارکت دارد.
این جشنواره علاوه بر رقابتهای سینمایی، شامل نمایشهای بینالمللی، مرور آثار، مسترکلاسها، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و برنامههای مرتبط با تجربههای دیجیتال و واقعیت مجازی است.
یکی از بخشهای اصلی جشنواره، Orizzonti است؛ یک مسابقه بینالمللی که با همکاری Italian Film Institute و Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) و با مشارکت رسانهای MyMovies برگزار میشود و فیلمهای بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن کوتاه از فیلمسازان ایتالیایی و بینالمللی را دربر میگیرد. در بخش فیلم کوتاه، جوایزی از جمله بهترین فیلم کوتاه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران اهدا میشود.
دهمین دوره i-Fest در سپتامبر ۲۰۲۶ به مدت ۱۱ روز در منطقه کالابریا برگزار خواهد شد. جشنواره در دورههای گذشته میزبان چهرههای برجستهای از سینمای جهان، از جمله برندگان اسکار و فیلمسازان مطرح بینالمللی بوده است.
پخش بینالمللی One Of Them برعهده کمپانی ایتالیایی Lights On است.