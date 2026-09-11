En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پرچم فلسطین در ونیز بالا رفت؛ فیلمی درباره نسل‌کشی اشک همه را درآورد

مستند «نازا» درباره کشتار سیستماتیک مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، با تشویق رکوردشکن ۲۴.۵ دقیقه‌ای تماشاگران در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ روبه‌رو شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۵۸
| |
2 بازدید
ونیز

به گزارش تابناک به نقل از ورایتی، «نازا» مستند جدید یووال آبراهام و راشل سزور، کارگردان‌های اسرائیلی که پیشتر از سازندگان «سرزمین دیگری نیست» بودند، روز پنجشنبه در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم ونیز، با تشویق عظیم ۲۴.۵ دقیقه‌ای تماشاگران روبه‌رو شد.

 

این طولانی‌ترین تشویق ایستاده در ونیز در همه تاریخ برگزاری آن است که از ۲۲ دقیقه تشویق «صدای هند رجب» سال گذشته نیز پیشی گرفت و جاناتان گلیزر تهیه‌کننده فیلم را تحسین کرد.

 

جاناتان گلیزر کارگردان برنده جایزه اسکار برای «منطقه مورد علاقه»، که تهیه‌کننده اجرایی فیلم نیز است، آبراهام و سزور را در آغوش گرفت و در طول تشویق‌های حیرت‌انگیز تماشاگران، آنها را تشویق کرد. این ۲ کارگردان با چهره‌ای غمگین و هر ۲ با چشمان اشکبار، همانطور که تماشاگران نیز به گریه افتاده بودند و برخی پرچم‌های فلسطین را بالا گرفته بودند، برای به تصویر کشیدن رنج مردم غزه روی پرده ونیز مورد تشویق قرار گرفتند.

 

در خلاصه رسمی فیلم «نازا» آمده است: این فیلم سیستم پشت پرده برای کشتار جمعی برنامه‌ریزی‌شده غیرنظامیان فلسطینی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را با جزئیات نشان می‌دهد.

 

این مستند جنجالی به صورت مخفیانه و شبانه از روی پشت بام‌های تل‌آویو فیلمبرداری شده و شامل مصاحبه‌های افشاگرانه با ۲۴ افسر و سرباز اطلاعاتی ارتش اسرائیل است.

 

«نازا» (NAZA) اصطلاحی که در سراسر مستند به گوش می‌رسد، مخفف خسارت جانبی است که توسط اطلاعات اسرائیل برای نشان دادن تعداد غیرنظامیانی که انتظار می‌رود در یک حمله هوایی کشته شوند، استفاده می‌شود.

 

این مستند یک ماه پس از اینکه فهرست اولیه ونیز در ماه جولای اعلام شد، به بخش رقابتی ونیز افزوده شد.

 

کارگردان‌های فیلم در یک کنفرانس مطبوعاتی که اوایل دیروز (پنجشنبه) و پیش از نمایش فیلم برگزار شد، توضیح دادند که دلیل اینکه فیلم در دقیقه نود به جشنواره رسید، این بود که آنها در حال اتمام فیلمی بودند که ۳ سال برای شکل گرفتن آن کار کرده بودند.

 

آبراهام و سزور ۲ نفر از چهار کارگردان فیلم «سرزمین دیگری نیست» بودند که برنده جایزه اسکار بهترین مستند ۲۰۲۵ شد و تلاش‌های دولت اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در جنوب کرانه باختری را به تصویر می‌کشید.

 

آبراهام پیش از نمایش اولیه این مستند، در مصاحبه‌ای با ورایتی گفت: ما به عنوان شهروندان اسرائیل می‌خواهیم از موقعیتی که داریم - دسترسی به افرادی در جامعه خودمان که به ارتش پیوسته‌اند - استفاده کنیم تا به آن سیستم نگاهی بیندازیم و ماهیت آنچه را که همه سازمان‌های حقوق بشری نسل‌کشی می‌نامند، روشن کنیم.

 

این فیلم که تنها فیلم مستند بلند در فهرست رقابتی امسال ونیز است، توسط روزنامه بریتانیایی گاردین و جیمز ویلسون فیلمز و گلیزر تهیه شده است. ویلسون و گلیزر تهیه کننده فیلم اسکاری «منطقه مورد علاقه» بودند.

 

سال پیش فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه کارگردان تونسی، درباره مرگ یک دختر ۶ ساله که هنگام تلاش برای فرار از شهر غزه همراه خانواده‌اش، با آتش ارتش اسرائیل کشته شد، تشویق ایستاده ۲۲ دقیقه‌ای در ونیز را از آن خود کرده بود. بن هنیه امسال یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره ونیز به رهبری مگی جیلنهال است که روز شنبه برندگان جوایز ۲۰۲۶ را انتخاب خواهند کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شهر ونیز پرچم فلسطین جشنواره فیلم ونیز سینما فیلم سینمای مستند
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qba
tabnak.ir/005qba