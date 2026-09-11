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ورود موج بارشی جدید؛ شمال‌غرب کشور از روز شنبه سرد و بارانی می‌شود

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از روز شنبه (۲۱ شهریور) با عبور موج بارشی از شمال‌غرب کشور، بارش در این مناطق و سواحل دریای خزر آغاز می‌شود و هوای شمال‌غرب نیز خنک‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۵۶
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هواشناسی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (جمعه، ۲۰ شهریور) در ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال مرکزی، قم، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات جنوب کرمان، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد موقتی پیش‌بینی می‌شود.

 

وی افزود: فردا (شنبه، ۲۱ شهریور) با عبور موج بارشی از شمال غرب کشور، در شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی بارش رخ خواهد داد.

 

ضیائیان بیان کرد: روز یکشنبه (۲۲ شهریور) این وضعیت علاوه بر مناطق فوق، در ارتفاعات سمنان و مناطقی از خراسان شمالی نیز پیش‌بینی می‌شود و روز دوشنبه (۲۳ شهریورماه) سواحل دریای خزر و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

 

وی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر روز‌های شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی امروز و فردا در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز و روز یکشنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

 

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۰ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداکثر دمای تهران ۳۱ و حداقل دمای آن ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

 

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.

 

ضیائیان ادامه داد: همچنین پیرو هشدار سطح زردرنگ، تا روز شنبه (۲۱ شهریور) در سطح استان تهران، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

 

وی اظهار کرد: طی این مدت در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات شمالی و غربی استان تهران، افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

 

هشدار زرد هواشناسی برای ۱۸ استان

 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی، گفت: براساس این هشدار، امروز در شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های البرز، زنجان، قزوین، سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق و شمال هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

 

وی ادامه داد: روز شنبه (۲۱ شهریور)، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های همدان و مرکزی، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

 

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی روز یکشنبه (۲۲ شهریور) در شمال و غرب آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان دور از انتظار نیست.

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هواشناسی پیش بینی هوا سازمان هواشناسی ناپایداری جوی
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