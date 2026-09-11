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رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جانفدای ایران در تهران برگزار می‌شود

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از برگزاری رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جانفدای ایران در شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: این رزمایش چهارشنبه ۲۵ شهریورماه و همزمان با شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود و به تجمعات شبانه نیز متصل خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۴۵
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رزمایش

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جانفدای ایران اظهار کرد: این رزمایش با هدف نمایش اقتدار و آمادگی بسیجیان و مردم در تمامی شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود و در آن ظرفیت‌های مختلف بسیج، اقشار و گروه‌های مردمی به کار گرفته خواهد شد.

 

وی افزود: در این رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس، کوثر، امام علی (ع)، امام حسین (ع)، فاتحین، جهادگران عاشورایی، شهید فهمیده، یگان‌های شهید سلیمانی و شهید سلامی، شبکه تربیتی صالحین، هسته‌های اطلاعاتی، شورا‌های تحول محلات، دسته‌های مستقل پایگاه‌ها و هسته‌های مقاومت حضور خواهند داشت.

 

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه گفت: دانش‌آموزان، دانشجویان، بانوان، ورزشکاران، هنرمندان و سایر اقشار در قالب گروه‌های مختلف در میدان حضور پیدا می‌کنند تا ظرفیت گسترده مردمی و اجتماعی بسیج در این رزمایش به نمایش گذاشته شود.

 

ولی‌زاده ادامه داد: گردان‌های کوثر خواهران نیز در این برنامه حضور دارند و بانوان بسیجی در کنار سایر گروه‌های مردمی در رزمایش مشارکت خواهند داشت.

 

رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جانفدای ایران در استان تهران برگزار می‌شود

 

وی با اشاره به حضور پیشکسوتان سپاه در قالب یگان‌های شهید سلامی اظهار کرد: پیشکسوتان و نیرو‌های باسابقه سپاه نیز در این رزمایش حضور دارند و بخشی از برنامه با حضور این نیرو‌ها و تجهیزات متناسب با مأموریت آنان اجرا خواهد شد.

 

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران همچنین از اجرای برنامه‌های جهادگران عاشورایی خبر داد و گفت: این بخش با حضور نیرو‌های تخصصی و اقشار مختلف از جمله نیرو‌های مهندسی و امدادی برگزار می‌شود و ظرفیت‌های تخصصی مردم در کنار ظرفیت‌های بسیج به میدان خواهد آمد.

 

ولی‌زاده با اشاره به پیوند این رزمایش با تجمعات شبانه افزود: برگزاری رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جانفدای ایران در امتداد تجمعات شبانه و با هدف تقویت انسجام، حضور و آمادگی اجتماعی مردم برنامه‌ریزی شده است و این حرکت در شهرستان‌های استان تهران به صورت همزمان دنبال خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: این رزمایش روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه و همزمان با شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در تمامی شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود.

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رزمایش گردان‌های جانفدای ایران سپاه سید‌الشهدا تهران بسیجیان
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