ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) و در آزادراه تهران ـ شمال مسیر (جنوب به شمال) سنگین است.

به گزارش تابناک؛ مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: امروز (۲۰ شهریور) ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه‌بیشه و در آزادراه تهران ـ شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه سنگین است.

بر اساس این گزارش آمد و شد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت (رفت و برگشت)، آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان است.

طبق این گزارش، محور‌های چالوس و فیروزکوه دارای مه‌گرفتگی در ارتفاعات و سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی است.

همچنین بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی از محور‌های استان گلستان و پدیده مه‌گرفتگی در برخی از محور‌های استان مازندران گزارش شده است.