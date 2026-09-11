ترافیک سنگین در محورهای چالوس و آزادراه تهران-شمال
ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) و در آزادراه تهران ـ شمال مسیر (جنوب به شمال) سنگین است.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۴۳| |
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به گزارش تابناک؛ مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: امروز (۲۰ شهریور) ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاهبیشه و در آزادراه تهران ـ شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه سنگین است.
بر اساس این گزارش آمد و شد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت (رفت و برگشت)، آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان است.
طبق این گزارش، محورهای چالوس و فیروزکوه دارای مهگرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.
همچنین بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در برخی از محورهای استان گلستان و پدیده مهگرفتگی در برخی از محورهای استان مازندران گزارش شده است.
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