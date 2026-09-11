رکوردزنی بورس با موتور ارزندگی بازار سهام

بازار سهام در حالی هفته سوم شهریور ماه توانست با ثبت یک رکورد تازه به تراز ۷.۱ میلیون واحدی دست یابد که به باور ناظران بازار سرمایه، عوامل مختلفی، چون عرضه‌های ارزنده، بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی، رشد نرخ ارز و تاب آوری ساختاری بازار در برابر تحولات سیاسی در این موفقیت دخیل بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بورس تهران در هفته سوم شهریورماه، یکی از درخشان‌ترین و پرحجم‌ترین هفته‌های معاملاتی سال را به ثبت رساند و توانست با ثبت رکورد‌های پیاپی، غلبه قاطع تقاضا بر عرضه و عبور قاطعانه از کانال‌های ۶.۶ تا ۷.۱ میلیون واحد، در مجموع رشد بیش از ۵۰۰ هزار واحدی را طی یک هفته به دست آورد.

همزمان با رشد شاخص کل بورس، شاخص هم وزن نیز روند صعودی خود را ادامه داد تا نشان دهد که این روند رشد، محصول همه شرکت‌های بورسی است.

به باور فعالان بازار سرمایه، بورس تهران در این هفته با وجود تحولات سیاسی و نظامی در منطقه، شاهد ورود قابل توجه پول حقیقی و افزایش تقاضا در بازار بود که علت آن را می‌توان به انتظار سودآوری شرکت‌های صادرات محور بخصوص در گروه‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و عرضه اولیه‌های ارزنده جست‌و‌جو کرد.

شنبه؛ بازگشت به مسیر سبز

در نخستین روز معاملاتی هفته و در حالی که بازار هفته گذشته را نزولی به پایان برده بود، شاخص کل توانست با رشد ۹۶ هزار و ۹۰۹ واحدی به تراز ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد و ۷۸ درصد نماد‌ها را سبزپوش کند.

در این روز ۱.۸ همت پول حقیقی وارد سهام شد؛ بیشترین جذب نقدینگی در گروه‌های معدنی با ۶۱۴ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۴۷۰ میلیارد تومان بود.

بازگشایی نماد آسیب‌دیده فولاد خوزستان و رشد صندوق‌های طلا و نقره به دلیل صعود نرخ ارز از مهم‌ترین رویداد‌ها بود.

یکشنبه؛ فتح قله جدید با رونمایی از صندوق‌های پروژه‌محور

در روز یکشنبه با وجود فشار عرضه برای شناسایی سود، اثر انتظارات تورمی سبب شد تا بار دیگر صف خرید در بازار شکل بگیرد و بازار سهام با رشد ۱۲۱ هزار واحدی به سطح ۶ میلیون و ۷۲۳ هزار واحد برسد. در این روز ۸۹ درصد بازار مثبت شد و هم‌زمان با آغاز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری نور، ۳.۴ همت پول حقیقی به گردونه معاملات سهام پیوست.

دوشنبه؛ رکوردشکنی ورود نقدینگی

در میانه این هفته بازار سهام یکی از صعودی‌ترین روز‌های تاریخ خود را تجربه کرد و شاخص کل با رشدی معادل ۱۸۳ هزار و ۸۸۳ واحد از مرز ۶.۹ میلیون واحد عبور کرد؛ در این روز بیش از ۹۹ درصد نمادها، تمام بازار به جز ۱۲ نماد سبز بودند و مثبت معامله شدند.

رکورد کم‌نظیر ورود ۷.۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شد و گروه‌های معدنی، خودرویی، بیمه‌ای، پالایشی و پتروشیمی بیشترین اقبال را تجربه کردند.

سه‌شنبه؛ ورود به کانال ۷ میلیون واحد

تشکیل صف‌های سنگین خرید در روز سه شنبه نیز ادامه یافت و سبب شد تا شاخص کل ۱۶۷ هزار واحد دیگر رشد کرده و از مرز هفت میلیون واحد عبور کند؛ شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۳۴ هزار واحدی در ارتفاع ۱.۹۳ میلیون واحد ایستاد و در آستانه ورود به کانال جدید قرار گرفت.

در این روز چهار همت نقدینگی جدید وارد بورس شد و در کنار آن پتروشیمی مبین که در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آسیب دیده بود، از بازگشت ۶۰ درصد از ظرفیت عملیاتی خود برای تامین یوتیلیتی واحد‌های عسلویه خبر داد.

چهارشنبه؛ تثبیت بازار در کانال جدید

در آخرین روز معاملاتی، هم‌زمان با آغاز عرضه اوراق سلف سکه از سوی بانک مرکزی، شاخص کل با رشد ۴۷ هزار واحدی به کانال هفت میلیون و ۱۲۲ هزار واحد رسید. اگرچه عرضه اوراق سکه بخشی از نقدینگی را متوجه خود کرد و موجب خروج موقت پول حقیقی از سهام شد، اما گروه‌های فلزات اساسی، معادن و صنایع غذایی همچنان پیشتاز ورود نقدینگی باقی ماندند.

عرضه اوراق سکه در این روز مشارکت نزدیک به ۱۹ هزار نفر را به دنبال داشت و سبب شد از مجموع عرضه ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۴۱ هزار قطعه سکه به فروش برسد که ۹.۷ همت نقدینگی را از بازار جمع کرد.

رشد بازار در دل تردید و بی اثر شدن ریسک‌ها

رشید مهدوی کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با برشمردن تحولات بورس در هفته اخیر اظهار داشت: بازار سرمایه اکنون به یک تاب‌آوری واقعی در مواجهه با تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای دست یافته است، زیرا اگر در گذشته با کوچکترین خبر سیاسی بورس، یکپارچه قرمزپوش می‌شد یا صف‌های فروش شکل می‌گرفت، اما امروز سهامداران در برابر ریسک‌های سیاسی منعطف شده‌اند.

وی با یادآوری اینکه نقدینگی ابتدا بر گروه بانکی متمرکز بود، اما به تدریج با تثبیت سود توسط فعالان بازار، این منابع به سمت گروه‌های بنیادی‌تر نظیر فلزات اساسی و معادن حرکت کرد، افزود: در شرایط کنونی نوسان‌های منفی یا استراحت‌های کوتاه‌مدت روزانه نباید موجب نگران فعالان شود، زیرا گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها به روشنی نشان می‌دهد ناشران بورسی هم در مولفه مقدار فروش و هم در نرخ فروش با جهش مواجه شده‌اند و تابلوی بورس تنها در حال منعکس کردن این ارزندگی بنیادی است.

مهدوی به اثر نرخ ارز بر سودآوری صنایع صادرات‌محور اشاره کرد و اظهار داشت: شکاف عمیق میان ارزش دلاری بازار و ارزش جایگزینی شرکت‌ها با بازار‌های موازی، بورس را به جذاب‌ترین بستر سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است به طوری که رشد نرخ ارز بازار آزاد و به تبع آن صعود نرخ حواله ارزی، معادلات سودآوری کارخانجات صادرات‌محور و شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی را دستخوش جهش تصاعدی کرده است.

وی با اشاره به نرخ بالای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی خاطر نشان کرد: اینکه کارخانه‌ها در دل چنین فشار مالی، همچنان تولید و فروش سودآور ثبت می‌کنند، گواهی روشن بر ارزندگی ذات سهام است که حقوقی‌های بزرگ بازار را نیز به خریداران فعال تبدیل کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره برخی نگرانی‌ها از خروج نقدینگی به سمت ابزار‌های جدید اظهار داشت: ورود ابزار‌هایی نظیر عرضه اولیه‌های پروژه‌محور یا اوراق سلف سکه توسط بانک مرکزی، رقیب مخرب سهام نیستند. حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد ملی بسیار بالاست و سرمایه‌گذاران به دنبال پوشش تورم انتظاری هستند.

به گفته مهدوی وجود کف بازدهی یا جذابیت‌های ابزار‌های جدید، عمق و نقدشوندگی کل بازار را بالا می‌برد. به‌ویژه توسعه صندوق‌های تامین مالی برای پروژه‌های زیرساختی صنعت نیروگاهی که پس از آزادسازی نرخ صنایع سیمان و دارو، جذابیت مضاعفی یافته‌اند، بهترین کارکرد بورس در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید است.

وی با بیان اینکه نهاد ناظر و بازارساز تا این مرحله در ابزارسازی، افزایش شفافیت و تسهیل تامین مالی نمره قبولی گرفته‌اند، گفت: هرچند ساماندهی حباب‌های منفی صندوق‌های اهرمی همچنان مطالبه جدی بازار است، اما نباید این تصور نادرست ایجاد شود که بازار باید یکسره و بدون استراحت مثبت باشد.

مهدوی یادآور شد: با انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها در مهرماه، ابعاد تازه‌ای از سودآوری و ارزندگی صنایع افشا خواهد شد و مسیر حرکت بورس در نیمه دوم سال با منطق بنیادی روشن‌تری ادامه خواهد یافت.