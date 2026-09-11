عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ ۱۱ سپتامبر، روایت آدم‌ها

۲۵ سال از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گذرد؛ روزی که تصاویر دود و آتش، فرار مردم، چهره‌های هراسان، امدادگران خسته و خانواده‌های چشم‌انتظار، در حافظه تصویری جهان ماندگار شد. آنچه در میان قاب‌های ثبت‌شده از این حادثه بیش از همه به چشم می‌آید، روایت آدم‌هایی است که ناگهان خود را در میان یکی از تلخ‌ترین رویداد‌های تاریخ معاصر یافتند؛ از کسانی که شاهد لحظه حادثه بودند تا امدادگرانی که روز‌ها در میان آوار به جست‌وجوی بازماندگان پرداختند. به مناسبت سالگرد ۱۱ سپتامبر، **بخش عکس تابناک** مجموعه‌ای متفاوت از این لحظات را مرور می‌کند؛ قاب‌هایی که به جای روایت صرفِ حادثه، آدم‌ها، احساسات و واکنش‌های آنان را در یکی از ماندگارترین روز‌های قرن بیست‌ویکم به تصویر کشیده‌اند.