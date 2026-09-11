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واکنش سازمان غذا و دارو به قطع ارز شیرخشک

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: با وجود محدودیت منابع ارزی، تأمین ارز مورد نیاز فرآورده‌های طبیعی متوقف نشده و روند تأمین این اقلام ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۳۵
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شیر

به گزارش تابناک به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص ارز، گفت: تأمین اقلام سلامت‌محور بر اساس نیاز کشور و اولویت‌های تعیین‌شده در حال انجام است و محدودیت منابع ارزی به معنای قطع ارز فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل نیست.

 

وی افزود: ارز مورد نیاز برای تأمین فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل همچنان در چارچوب ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده تخصیص می‌یابد و روند تأمین این گروه از محصولات ادامه دارد.

 

شعیبی همچنین اظهار کرد: شیرخشک و غذا‌های ویژه به دلیل اهمیت ویژه در سلامت و تغذیه گروه‌های هدف، مطابق روال معمول از ارز ترجیحی برخوردار هستند و تأمین ارز این اقلام در دستور کار قرار دارد.

 

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک تأکید کرد: محدودیت منابع ارزی ایجاب می‌کند تخصیص ارز با دقت و بر اساس اولویت‌های حوزه سلامت انجام شود، اما این موضوع نباید به عنوان توقف یا حذف ارز برای گروه‌های مشخصی از فرآورده‌های سلامت تلقی شود.

 

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو ضمن پیگیری مستمر وضعیت تأمین ارز، روند ورود و توزیع اقلام را رصد می‌کند تا محدودیت‌های موجود در منابع ارزی، تا حد امکان تأثیری بر استمرار دسترسی مردم به فرآورده‌های مورد نیاز نداشته باشد.

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شیر خشک سازمان غذا و دارو مصرف مکمل
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