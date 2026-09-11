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قیمت نفت به ۱۱۰ دلار رسید

قیمت معاملات آتی نفت خام برنت در جریان معاملات شبانه با جهشی نزدیک به ۶ درصد به ۱۰۹.۹۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح آن در چهار ماه گذشته محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۳۲
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نفت

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که در پی تبادل حملات میان ایالات متحده و ایران در حوالی تنگه هرمز، قیمت نفت خام طی هفته گذشته بیش از ۳۰ درصد جهش داشته است.

 

هم‌زمان، نیرو‌های مسلح یمن در جریان پیشروی به سوی آبراه کلیدی باب‌المندب، چندین تأسیسات انرژی عربستان را در پاسخ به محاصره و حملات ریاض، هدف قرار داده‌اند.

 

ارتش یمن روز پنج‌شنبه کنترل بندر راهبردی «المخا» در ساحل دریای سرخ را به دست گرفت.

 

به نوشته خبرگزاری فرانسه، روز جمعه، قیمت نفت برنت تا مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه پیش رفت که بالاترین رقم از ماه مه (اردیبهشت- خرداد) محسوب می‌شود. همچنین قیمت نفت شاخص آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) به بیش از ۱۰۴ دلار رسید که آخرین بار در همان مقطع زمانی (ماه مه) مشاهده شده بود.

 

با توجه به اینکه جنگ هیچ نشانه‌ای از پایان یافتن ندارد، سرمایه‌گذاران خود را برای موج دیگری از تورم آماده می‌کنند. این وضعیت بانک‌های مرکزی را برای تشدید بیشتر سیاست‌های پولی تحت فشار قرار خواهد داد.

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نفت بازار جهانی نفت افزایش قیمت یمن عربستان باب المندب تنگه هرمز
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tabnak.ir/005qbA
tabnak.ir/005qbA